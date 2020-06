Calciomercato Inter, Cavani ha già deciso il suo futuro club? Nerazzurri pronti ad accoglierlo

Cala il sipario sull’avventura francese di Edinson Cavani al PSG. L’uruguayano, dopo 7 anni all’ombra della Tour Eiffel, è pronto a lasciare Parigi per continuare la sua carriera altrove. La decisione di andare a scadenza col club di Al-Khelaifi era nell’aria già dalla scorsa estate e si è fatta più netta dopo il rifiuto a trattare la cessione del goleador all’Atletico Madrid nello scorso inverno.

Edinson Cavani non ha preso col sorriso il muro dietro cui si è trincerato Leonardo in occasione dell’offerta dei “Colchoneros”. Motivo che ora costerà al PSG il divorzio da uno dei suoi attaccanti più prolifici del recente passato. Ma non è tutto perchè i problemi per i parigini potrebbero andare ben oltre all’addio a parametro zero del “Matador” di Salto.

L’ex Napoli infatti, è pronto a fare fagotto proprio alla fine di giugno, senza aspettare la fine della stagione che, a causa della Champions League, potrebbe dilungarsi fino al prossimo agosto. Una tegola non da poco per mister Tuchel che rimarrà senza l’attaccante per le fasi finali della competizione europea. Un gesto che la dice lunga sui rapporti ormai logori tra giocatore e società.

Cavani è seguito da vicino da diverse squadre, soprattutto in Spagna e in Italia e potrebbe quindi decidere di accordarsi con una di queste già dal prossimo primo luglio. Non è un mistero che sulle sue tracce, ormai da tempo, ci sia anche l’Inter di Antonio Conte, da sempre grande estimatore del centravanti. Chissà se saranno proprio i nerazzurri a strappare l’ambita firma del Matador su un contratto che potrebbe essere l’ultimo ad alti livelli per il classe ’87.

Rimane da battere la concorrenza di Simeone e del suo Atletico ma dalle parti di Viale della Liberazione nessuno pare volersi arrendere con tanto anticipo. Marotta è pronto a presentare un’offerta da quasi 10 milioni di euro all’anno e con la promessa di una titolarità indiscussa in squadra la firma potrebbe arrivare a breve. D’altronde l’addio di Lautaro Martinez e il mancato riscatto di Sanchez apre grosse falle nel reparto avanzato nerazzurro. L’idea di un Cavani da affiancare a Lukaku fa già impazzire di gioia i tifosi meneghini.