Calciomercato Inter, colpo in difesa in arrivo dal Feyenoord ma c’è da battere Monchi

L’Inter cerca di irrobustire la sua linea difensiva con l’arrivo in squadra di una promessa del calcio argentino. A fine anno molto probabilmente Diego Godin e Andrea Ranocchia saluteranno la truppa di Conte per cercare fortuna altrove. Il doppio divorzio metterà la dirigenza interista davanti alla necessità di trovare fin da subito giocatori dal grande potenziale ma da utilizzare in gare minori per far rifiatare i suoi big.

Dopo aver perso Kumbulla, promesso sposo della Lazio e già con un piede e mezzo a Formello dopo un anno da assoluto protagonista a Verona, l’Inter sembra aver messo nel mirino un altro giovane difensore militante nel campionato olandese. Si tratterebbe dell’argentino Marcos Senesi, ventritreenne centrale del Feyenoord. Il ragazzone di Concordia è approvato nel paese dei tulipani lo scorso settembre e in una stagione ha disputato 29 incontri andando anche in gol in 3 occasioni.

Il giocatore proveniente dal San Lorenzo è riuscito a calamitare l’attenzione di molti club in Europa che ora sognano di poterlo ingaggiare già nella prossima estate. Tra le squadre iscritte alla gara anche l’Inter che segue molto da vicino l’evoluzione dell’argentino fin dal suo arrivo nel Vecchio Continente.

Purtroppo i nerazzurri non sembrano gli unici a voler puntare forte sul centrale del Feyenoord. In Spagna voci sempre più insistenti parlano di almeno due club di Liga che concorrono per la sua acquisizione. I nomi sono quelli del Getafe, terza squadra della capitale iberica, e del Siviglia di Monchi ex dirigente, non troppo amato, della Roma.

Marotta avrà il suo bel da fare per cercare di convincere il ragazzo che, arrivato in Olanda per 7 milioni di euro, ha già una valutazione vicina ai venti. L’offerta da 15 milioni di euro avanzata dal Getafe è stata infatti rispedita al mittente in tempo record. Più agevole la questione salariale. L’entourage di Senesi ha già fatto capite che il suo prossimo contratto non dovrà essere inferiore ad almeno 2 milioni di euro annui. Una cifra consistente ma tutto sommato abbordabile per l’Inter.