Calciomercato Inter, contatti con Ndombele: pista privilegiata col Tottenham di Mou

L’Inter è alla ricerca del suo nuovo mediano e per trovarlo sonda terreni già battuti e che si sono dimostrati davvero fruttuosi nel recente passato. Il sodalizio col Tottenham di José Mourinho ha regalato ai nerazzurri Christian Eriksen e potrebbe ancora rappresentare un interessantissimo bacino dal quale attingere profili utili al progetto di Conte.

Il nome sulla lista della spesa è quello di Tanguy Ndombele, centrocampista classe ’96 degli Spurs, arrivato in Inghilterra soltanto dodici mesi fa dal Lione. Il francese è l’uomo che Conte giudica perfetto per il suo reparto di mezzo, un misto di buona tecnica e tanto atletismo per sopportare i ritmi intensi imposti dall’ex bandiera bianconera. Il ragazzo di Longjumeau non è riuscito a sfondare in Premier come ci si aspettava. Chissà se l’opportunità che l’Inter gli proporrà sarà per lui un nuovo trampolino con cui rilanciarsi nella prossima stagione.

Il Tottenham, dal canto suo, non pare voler impedire con troppa determinazione la possibile trama di mercato. Mourinho, nonostante le quasi 30 presenze stagionali, non lo ha mai reputato un incedibile. Diverso è il discorso legato all’aspetto economico. Arrivato l’estate scorsa per 65 milioni di euro, Ndombele dovrà garantire un ritorno finanziario agli Spurs di almeno 50 milioni per non far segnare in rosso il suo nome sul libro dei conti.

Nonostante lo “sconto” sarà difficile per il club meneghino mettere insieme, uno sull’altro, tutti i milioni richiesti dal Tottenham, ma non è detta l’ultima parola. Lo scorso 27 luglio Mourinho ha perso il suo pilastro difensivo Jan Vertonghen arrivato a scadenza e ora libero a parametro zero. In tanti pensano che la trattativa per Ndombelè si potrebbe subito sbloccare inserendo Milan Skrinar come contropartita colmando così le rispettive lacune.

L’Inter ha diversi obiettivi con cui rilanciare le proprie ambizioni in Italia e in Europa. Bisognerà cercare almeno un paio di nuovi innesti in ogni reparto con un occhio di riguardo alla linea mediana, vera croce e delizia del tecnico salentino. Ecco perchè, la trattativa per Ndombele non potrà sbloccarsi a meno che il difensore sloveno non venga già sostituito con un nuovo profilo. In ogni caso il giocatore degli Spurs pare aver superato nella classifica di gradimento Kanté e Sissoko.