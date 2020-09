Calciomercato Inter, Conte punta Otamendi in uscita dal Manchester City

L’addio di Diego Godin destinato ad aggregarsi al Cagliari apre all’arrivo di un nuovo difensore in casa Inter che non faccia rimpiangere le doti e l’esperienza dell’uruguayano. Conte, dopo un anno di riflessione, ha accantonato il capitano della Nazionale sudamericana e ora chiede a gran voce che gli venga messa a disposizione una pedina nuova per il suo trio difensivo. La scelta sembra essere caduta su Nicolas Otamendi, segnalato in uscita dal Manchester City.

L’argentino non rientra più nei piani di Guardiola che vorrebbe svecchiare la sua rosa. La scure si è dunque abbattuta sul classe ’88 che dovrebbe lasciare il posto all’ormai ex Bournemouth, Nathan Aké. Il venticinquenne di scuola Chelsea sarà il nuovo baluardo della difesa dei Citizens, liberando di fatto il trentaduenne Otamendi. Un’occasione tutto sommato importante per l’Inter che potrà acquistare a prezzo di saldo il suo nuovo centrale.

La notizia, riportata da La Repubblica non ha ancora ricevuto le conferme del caso ma sono già in molti pronti a scommettere sulla buona riuscita dell’operazione. All’Inter serve urgentemente qualcuno in quella posizione soprattutto alla luce del prossimo addio anche di Andrea Ranocchia, ex capitano nerazzurro, pronto a rescindere e vicino al Genoa.

Otamendi, in Premier dal 2015, era arrivato alla corte di Guardiola con un’operazione colossale. I Citizens, per liberarlo dal contratto che lo legava al Valencia spesero l’imponente cifra di 45 milioni di euro. Una decisione che dopo un quinquennio piuttosto magro di soddisfazioni e un contratto rinnovato fino al 2022 ora lascia il posto ad un addio che potrebbe rivelarsi molto vantaggioso per l’Inter.

Il difensore centrale ha accumulato negli anni una esperienza invidiabile in campo nazionale e internazionale. Inoltre per l’Inter non ci sarebbero nemmeno problemi dal punto di vista normativo. Verosimilmente i due slot per gli acquisti non comunitari dovrebbero essere riempiti da Vidal e Otamendi per l’appunto.