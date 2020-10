Calciomercato Inter, Cragno erede di Handanovic? Per le statistiche nessuno meglio di lui in A

Da alcune settimane gli osservatori dell’Inter tengono d’occhio il portiere toscano del Cagliari, Alessio Cragno. La necessità di trovare un valido erede di Handanovic, colui il quale da ben otto stagioni difende la porta nerazzurra e che è prossimo ad una fiera uscita di scena ai massimi livelli. I giovani in rosa non sembrano ancora pronti a raccogliere la sfida mentre tutto sarebbe discretamente più facile se a subentrare allo sloveno fosse il ventiseienne di Fiesole.

Alessio Cragno è il nome nuovo sui taccuini di Marotta e soci per la posizione di estremo difensore. Le ottime prestazioni sfornate al Cagliari stanno convincendo sempre più la dirigenza nerazzurra a provare l’affondo nei suoi confronti già a gennaio. I rapporti con i sardi sono ottimi e l’approdo sotto alla Madonnina porterebbe vantaggi ad entrambi i club.

Secondo le statistiche Cragno è il portiere che in questo inizio di campionato ha effettuato più interventi con esito positivo, piazzandosi davanti a Silvestri e Dragowski. La concorrenza definitivamente vinta con l’ex Roma, Olsen ha fatto bene al classe ’94 che attira su di sé anche l’attenzione del ct della Nazionale, Roberto Mancini. La presenza contro la Moldavia ne è il segno più concreto.

A parlare in toni entusiastici del portiere del Cagliari ci ha pensato ai microfoni della Gazzetta dello Sport Roberto Corti, portiere del Cagliari dal 1976 al 1982. “Lo seguo da quando Zeman lo fece esordire. L’esperienza a Benevento gli è servita. Di lui mi piace la reattività. Ha posizione, è deciso, è concentrato, ha stile. Unica pecca: forse dovrebbe rischiare di più nelle uscite alte”.

La corsa ad Alessio Cragno non sarà comunque semplice. Il patron del Cagliari, Giulini, chiede per il suo tesserato non meno di 30 milioni di euro. Inoltre da tempo sul toscano ci sarebbe anche la Roma di Fonseca, alla ricerca di un portiere con cui sostituire Antonio Mirante, in scadenza di contratto il prossimo giugno.