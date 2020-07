Calciomercato Inter, dalla Spagna sono sicuri: Marotta tratta James Rodriguez

Avvio davvero pirotecnico per la sessione di calciomercato estiva per l’Inter che dopo l’affare firmato col Real Madrid per l’esterno Hakimi, torna alla carica per un altro blancos. Il nome che ha ripreso a circolare nella ultime ore, infatti, è quello del colombiano James Rodriguez, fantasista sempre più triste della formazioni di Zinedine Zidane.

Inter, dopo Hakimi ecco James Rodriguez in arrivo dal Real Madrid

A svelare l’indiscrezione quest’oggi sono tutte le più importanti testate sportive spagnole che vogliono l’ex Bayern Monaco in procinto di lasciare Madrid per accasarsi proprio a Milano. L’operazione per il momento non trova conferme negli ambienti interni al club nerazzurro ma una improvvisa accelerata potrebbe arrivare già durante il fine settimana. La voglia di Conte di tornare alla vittoria dopo anni da osservatore delle altrui fortune è al massimo. James Rodriguez potrebbe tramutare quel sogno in realtà.

Arrivato alla soglia dei 29 anni il 12 luglio scorso, James Rodriguez ha vissuto una parabola meravigliosa che però negli ultimi tempi ha conosciuto momenti di di brusco stop. Difficile capire la ragione del suo mancato impiego che ormai si trascina dalla scorsa estate. Le 14 apparizioni stagionali da meno di una decina di minuti ognuna stridono con le doti di un giocatore che con Porto e Bayern Monaco ha dimostrato di essere un top player assoluto.

Eppure i litigi in seno all’ambiente madridista hanno talmente giocato a suo sfavore da escluderlo da ogni piano futuro del club di Perez. Una notizia che rilancia però le ambizioni delle tante squadre che lo vorrebbero aggregare alle proprie rose e che potranno farlo con un esborso davvero minimo. Un’occasione da non farsi sfuggire.

La società iberica valuta il suo giocatore attorno ai 30 milioni. La sensazione è che, pur di togliersi di dosso l’ingombrante stipendio, le merengues potrebbero farlo partire per una cifra sostanzialmente più bassa. L’attenzione sul giocatore cresce di ora in ora e i buoni rapporti tra il patron Perez e Beppe Marotta potrebbero guidare l’Inter verso un accordo che le garantirebbe un giocatore di altissimo profilo da schierare nella prossima stagione.