Calciomercato Inter: “Diakhaby non rientra nei piani dell’Inter”, lo riferisce Pedullà

La sosta mondiale è sempre più vicina. Per questo motivo, molti club cominciano a pensare e ad osservare possibili obiettivi per il mercato di gennaio. Tra queste anche l’Inter è a lavoro per risolvere alcune situazione interne e non solo: una su tutte è la questione Skriniar, visto che il rinnovo dello slovacco non sembra affatto sicuro. Marotta e D’Ausilio sono già a lavoro per visionare alcuni profili che potranno sostituirlo, in caso di mancato rinnovo o cessione di Skriniar.

Si era parlato molto del centrale del Valencia, Mouctar Diakhaby, classe 96′ e nazionale francese naturalizzato guineano: “il calciatore non ha trovato l’intesa con il club spagnolo e l’Inter sta provando a inserirsi per portarselo via.”, aveva scritto qualche giorno fa calciomercato.com.

Tale suggestione sembrava essere confermata dalla presenza del d.s. neroazzurro Piero D’Ausilio lo scorso 18 ottobre, sulle tribune del Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia, in occasione di Siviglia-Valencia. Tale suggestion è stata smentita dal giornalista italiano Alfredo Pedullà, che ha parlato così: “Ausilio si muove ma non era a vedere Siviglia-Valencia per Diakhaby, profilo che oggi non rientra nei piani“, scrive su La Gazzetta dello Sport.

In aggiunta 2 giorni fa, il difensore guineano si è infortunato alla coscia sinistra nella partita di Liga tra il suo Valencia contro il Maiorca. L’ex giocatore dell’Olympique Lyon ha giocato solo quattro minuti prima di essere sostituito, tenendosi la coscia in questione mentre stava uscendo dal campo.

Tanguy Nianzou è il calciatore che il dirigente neroazzurro stava osservando da vicino. Egli è un calciatore francese, classe 2002 in forza al Siviglia: veloce, forte fisicamente, bravo nei colpi di testa, nell’uno contro uno e discreto nella tecnica, tanto è vero che ha giocato anche come mediano nella sua carriera. Il rischio è che il costo del suo cartellino lieviti, specie visto che può sfruttare anche una vetrina importante come la Champions League (dove peraltro ha anche segnato) per mettersi in mostra.