Calciomercato Inter, dopo Hakimi priorità alla fascia sinistra: in tre per Conte

L’operazione che ha legato il laterale marocchino Achraf Hakimi all’Inter ha dato nuovo impulso alle manovre di mercato nerazzurre che ora sperano di trovare un padrone altrettanto importante anche per la fascia sinistra. Conte ha definitivamente bocciato l’esperimento Biraghi, che tornerà mestamente alla Fiorentina, così come non si continuerà a fare affidamento ancora per molto su Asamoah e Young. I due rimarranno in squadra ma difficilmente saranno titolari anche nella prossima stagione.

Dunque spazio alla fantasia e all’individuazione di volti nuovi cui affidare le sorti della fascia sinistra. L’identikit perfetto porterebbe ad un giocatore polivalente. Astuto in difesa quanto spregiudicato in attacco. Un jolly sul quale fare affidamento in ripiegatura quanto in fase di spinta. Un top player di livello internazionale per dare l’assalto ai trofei in palio e per riportare l’Inter nel Gotha del panorama calcistico mondiale.

Inter, in tre per un posto: per la fascia sinistra è tutto nelle mani di Conte

L’idea di Conte è quella di continuare a sfruttare i buoni rapporti rimasti in Premier League andando a pescare nella sua ex squadra londinese. Gli obiettivi restano gli “italiani” Emerson Palmieri e Marcos Alonso, entrambi contentissimi dell’esperienza inglese ma anche nostalgici del calcio e della vita qui in Italia. Emerson, due stagioni e pochi spiccioli nella Roma è ancora un punto di riferimento importante della Nazionale italiana di Mancini dopo l’ottenimento del passaporto tricolore.

Diversa la situazione di marco Alonso che, dopo le giovanili del Real Madrid è stato pescato al Bolton dai Della Valle, ai tempi patron della Fiorentina. Fu lo stesso Conte a prelevarlo dalla Viola per portarlo al Chelsea dove, con la sua grande fisicità e una tecnica fuori dal comune soprattutto nei calci da fermo, è diventato un idolo di Stamford Bridge.

Non impossibile pensare anche ad un doppio blitz per riportarli entrambi in Serie A con il club di Abramovich pronto a trattare sulla base di una sessantina di milioni per il pacchetto completo. A completare la rosa dei papabili è quel Junior Firpo, esterno tutto mancino del Barcellona. Il suo arrivo potrebbe essere legato in modo particolare alla cessione di Lautaro Martinez ai blaugrana. Difficile che il Barça se ne liberi altrimenti.