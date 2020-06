Calciomercato Inter e Juve, Sconcerti consiglia: “Nessuno è forte come Milik”

L’Inter potrebbe presto affiancarsi alla Juventus per l’assalto all’attaccante polacco del Napoli, Arkadiusz Milik. Questo è quanto trapela da una pillola di mercato che il celebre giornalista sportivo Mario Sconcerti ha regalato nell’appuntamento mattutino per il portale Calciomercato.com. Per il noto opinionista calcistico sarebbe l’ariete partenopeo l’unico grande colpo in attacco in questo momento così caotico per tutto il movimento.

Il gol contro il Verona con cui il Napoli ha ripreso il cammino in A dopo oltre tre mesi di stop ha evidentemente stupito Mario Sconcerti. La prestanza fisica e il buon fiuto per il gol lo rendono uno dei migliori bomber attualmente disponibili al trasferimento in una sessione di calciomercato che sarà, per forza di cose, piuttosto bloccata.

“Ci sono due centravanti in Italia che possono cambiare qualunque squadra” – dichiara Sconcerti – “uno è Milik l’altro è Zapata. Segnano molto e giocano per la squadra. Zapata è più generoso, Milik più freddo, ma gioca meglio a calcio. Zapata non è fermabile se ha spazio per iniziare la corsa. Milik ha un sinistro da mezzala e uno splendido colpo di testa, non di forza, di esattezza”. Un elogio che svela tutto il debole per il centravanti di Tychy.

La chiacchierata si fa più interessante quando dalle qualità tecniche si passa a indicare le possibilità di poter effettivamente tesserare i due giocatori in esame. Sconcerti riflette: “Zapata non è vendibile, Milik è sul mercato per sua scelta, tra un anno sarà libero. Sarebbe ideale per l’Inter e la Juve. Non è un centravanti fisso, sa partire da dietro, starebbe benissimo con Ronaldo, Dybala o Lukaku. E ha idee per oltre venti gol. Chi lo acquista fa cinque punti in più, me la sento di garantirli. Non è stato ancora completamente scoperto, quindi ha un ingaggio accettabile.

Un vero e proprio assist per le due contendenti ai titoli in Italia e in Europa. Milik, dunque, potrebbe fare la differenza in entrambe le formazioni che dovranno comunque rivedere i propri piani nella prossima stagione. L’Inter potrebbe averne bisogno ben più della Juventus qualora si realizzasse anche l’addio di Lautaro Martinez. I bianconeri invece potrebbero decidere di voltare pagina dopo l’esperimento fallimentare del tridente inserendo una seconda punta più fisica.