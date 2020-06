Calciomercato Inter, el Toro matado: il Barça scarica Lautaro, ecco perché

Il Barcellona molla la presa per Lautaro Martinez e l’affare dell’anno, che avrebbe regalato il tanto atteso bomber ai blaugrana, rischia a svanire a causa di nuovi, impensabili risvolti di mercato. Nessun problema legato al giocatore alla base dello smarcamento dei catalani, ma qualcosa di più intricato e che finanziariamente impegnerebbe il club di Bartomeu molto più che i 111 milioni di clausola del “Toro“.

A svelare la fitta trama di mercato, rimasta segreta negli ambienti spagnoli fino ad oggi, ci ha pensato El Mundo Deportivo, quotidiano sportivo da sempre vicinissimo all’ambiente blaugrana. A sentire i giornalisti iberici, infatti, l’affare Lautaro sarebbe definitivamente naufragato, sacrificato sull’altare del denaro che sempre più scarseggia nel post-pandemia da Covid-19.

Certo non proprio una scelta da classiche nozze coi fichi secchi visto che il “Il Barça ha raffreddato il più possibile l’operazione Lautaro Martínez e lavora con discrezione sulla questione Neymar. Non ha fretta, contando che ci sarà un mercato esteso fino a ottobre. La cosa più urgente è cedere qualcuno o fare scambi per sistemare il bilancio”.

Svolta clamorosa che darebbe tutto un altro volto all’intero panorama calcistico europeo con un PSG pronto ad affrontare tanti addii per scadenza di contratto ma con un patrimonio reso ancora più cospicuo dall’addio di “O’Ney“. Situazione non certo uguale ma comunque simile in Spagna con i catalani pronti a salutare diverse pedine dello schieramento agli ordini di Setién.

Sempre secondo El Mundo Deportivo infatti: “Il Barça vuole approfittare del resto della Liga e della Champions League per provare a rivalutare alcuni dei suoi giocatori e convincere gli altri che la cosa migliore per loro è essere ceduti, andare in prestito o essere scambiati”.