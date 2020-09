Calciomercato Inter, Eriksen chiama Alli a Milano ma il Milan è in agguato!

L’Inter potrebbe essere il club del rilancio per l’inglese Dele Alli, dopo un anno non proprio esaltante col Tottenham. Il trequartista ha deluso le altissime aspettative di José Mourinho e ora rischia il posto da titolare dopo l’arrivo in squadra (tra gli altri) di Gareth Bale e la svolta tattica al 4-3-3 che di fatto elimina il ruolo del classe ’96. Il taglio di Alli dalla formazione porta però a rapidi cambi di scena sul mercato con diversi team pronti ad accoglierlo per la prossima stagione.

L’Inter non vuole farsi trovare impreparata e già da tempo ha intensificato i rapporti con lo Special One e l’entourage del giocatore per capire la fattibilità dell’affare. Il via libera di Mourinho ha portato entusiasmo nella sede nerazzurra che ora potrebbe guardare a Dele Alli da una posizione privilegiata rispetto a tutte le altre contendenti.

Altro indizio a supporto della tesi nerazzurra è il rapporto di grande amicizia che intercorre tra Christian Eriksen e l’ex compagno di squadra inglese che potrebbe giocare un ruolo di vitale importanza nell’accordo. A rivelare il rumor ci ha pensato il Daily Mail a margine delle due bocciature consecutive del giocatore arrivate contro Everton e Southampton. Alli è furioso e i rapporti con gli Spurs non sono mai stati così tesi.

L’inter preme per un prestito secco, soluzione che accontenta i londinesi che così non dovrebbero rinunciare al cartellino del giocatore. Solo pochi mesi fa la valutazione di Alli rasentava i cento milioni di euro. Una stagione storta ne ha intaccato il valore ma si spera che all’Inter le buone prestazioni possano farlo risalire e attestarsi nuovamente ai livelli dell’estate scorsa.

Eppure all’orizzonte si profila una nuova minaccia mai neppure presa in considerazione in precedenza dai dirigenti interisti. Sempre secondo il quotidiano britannico, infatti, sulle tracce del ventiquattrenne inglese ci sarebbe anche l’altra metà di Milano, alla ricerca di rilancio nella stagione appena iniziata. Il Milan si è gettato a capofitto sul mercato e scandagliando le varie opportunità ha trovato in Dele Alli la pedina perfetta per l’undici di Pioli. Si profila l’ennesimo derby tra i due club meneghini.