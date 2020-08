Calciomercato Inter, Giroud non passa mai di moda: Conte vuole solo lui!

Antonio Conte non molla Giroud e punta sui buoni rapporti tra Inter e Chelsea per ritrovarsi in ritiro anche il bomber francese. Niente Dzeko dunque, che attende le mosse della nuova dirigenza giallorossa per capire il suo destino, e nemmeno Milik per fare da vice Lukaku. L’Inter continua a puntare forte sul giocatore Blues, ritenuto dal mister la perfetta controfigura del belga.

La trattativa, clamorosamente nata e poi stoppata lo scorso inverno, potrebbe ripartire in estate con un nuovo assalto dei nerazzurri atteso in queste ore. Il giocatore stesso avrebbe già dato parere positivo allora e lo rifarebbe ancora qualora coach Lampard desse il suo benestare al passaggio all’Inter.

Conte adora Giroud fin dai tempi del suo arrivo sulla panchina del Chelsea quattro anni fa. Ritenuto uno dei migliori centravanti boa ancora in circolazione, nonostante i 34 anni, potrebbe arrivare in rosa a fronte di un esborso tutto sommato minimo. Marotta fiuta l’affare e capisce che in occasione di una maxi operazione che coinvolga anche Emerson e Kanté, il transalpino potrebbe venir via quasi gratis.

L’Inter infatti sta in queste ore provando a riallacciare i rapporti con la pluripotenziaria del Chelsea, Marina Granovskaia (braccio destro del presidente Abramovich), dopo un raffreddamento durato per tutta la primavera. La necessità di trovare un laterale mancino e un interno di centrocampo alla svelta guida i nerazzurri verso alcuni tesserati del club inglese. La possibilità di includere nel pacchetto anche l’attaccante stimola le due squadre a trovare l’accordo in tempi brevi.

Il Chelsea è pronto a liberarsi dei pesanti ingaggi dei tre giocatori mentre l’Inter vorrebbe contare proprio sul terzetto per il definitivo rilancio in Europa. Sebbene l’affare si ancora tutto da imbastire pare che per l’intero lotto Blues i nerazzurri dovrebbero mettere sul piatto non meno di 70 milioni di euro. Una cifra esagerata a sentire i manager meneghini. La volontà dei due club e l’approssimarsi dei campionati, ormai all’orizzonte, potrebbe portare ad un abbassamento delle pretese del Chelsea e una stretta di mano già nelle prossime ore.