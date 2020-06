Calciomercato Inter, gli agenti di Gabriel Jesus a Milano: Marotta pronto al colpaccio

L’Inter fa sul serio e per la prossima stagione punta a costruire una squadra in grado di competere in italia e in Europa per gli obiettivi più prestigiosi. Conte è stato chiaro, il suo primo anno alla guida dei nerazzurri si sarebbe potuto concludere in tranquillità anche a secco di vittorie, ma non il secondo. Il rodaggio del club si sarebbe esaurito a fine luglio, da quel momento non ci sarebbe stato più alcun tentennamento.

Inter, gli agenti di Gabriel Jesus promuovono l’offerta nerazzurra

La prossima rosa dell’Inter sarà finalmente quella che il tecnico salentino aveva in mente fin dal suo approdo nella scorsa estate. Giocatori pronti al sacrificio e dall’indiscutibile tasso tecnico. Ecco perché non deve sorprendere la bomba di mercato che in queste ore sta rimbalzando sui media circa una “visita” dell’entourage di Gabriel Jesus nella sede interista. Il brasiliano, in uscita dal Manchester City sta valutando tutte le opzioni per il futuro della sua carriera. L’Inter sarebbe una delle favorite a quanto pare.

A svelare l’indiscrezione ci ha pensato “Il Corriere dello Sport” che ha registrato uno strano viavai da Viale della Liberazione, nuovo quartier generale del club degli Zhang. Non è certo un mistero che il fantasista ex Palmeiras sia ai primi posti nella personale lista dei preferiti del DS Ausilio, da sempre attento osservatore del mondo carioca. l’idea di accoglierlo in squadra aleggiava già nel 2017, dopo la vittoria del’oro olimpico dell’anno precedente con la nazionale brasiliana.

Purtroppo la ricchissima offerta del Manchester City rappresentò un macigno gettato sulle fragili spalle dei nerazzurri che dovettero mollare la presa. Eppure i fari di Ausilio non hanno mai abbandonato il giocatore che nel tempo è stato seguito anche nella parentesi inglese. Oggi, anche se non inserito ufficialmente in lista cessioni, Gabriel Jesus potrebbe comunque dire addio alla Premier dietro il giusto corrispettivo che, secondo i ben informati, non dovrebbe eccedere di troppo i 70 milioni di euro.

Una chance che ha allettato Juventus e Inter, due serissime contendenti ad accaparrarsi le prestazioni del ventitreenne. Marotta è già stato allertato e si preannuncia all’orizzonte l’ennesimo testa a testa con l’ex amico fraterno Paratici. Non sarà facile strappare il giocatore al City. Il contratto con scadenza 2023 permette a Guardiola di non cedere troppo alle insistenze esterne. A dispetto della trattativa però, sembra proprio che la proposta nerazzurra non dispiaccia affatto agli agenti del giocatore. La fumata bianca potrebbe arrivare da un momento all’altro.