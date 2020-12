Calciomercato Inter, idea Mandi del Betis a parametro zero

Tutti i club che risentiranno della crisi economica causata dalla pandemia dovranno cercare di stringere i denti per realizzare operazioni nella prossima finestra di mercato di gennaio. Per questo motivo, mai come quest’anno, il mercato dei parametri zero può essere interessante e avvicente.

Anche l’Inter dovrà valutare come puntellare la sua rosa per cercare di essere ancora più competitiva nella seconda parte di questo campionato che la vede, per ora, in piena lotta scudetto. A un solo punto di distanza dal Milan, i nerazzurri hanno un miniciclo di tre partite abbordabili per consolidare ancora di più la vetta della classifica a partire dal match di domani contro lo Spezia al Meazza.

Uno dei profili che Antonio Conte starebbe valutando stando a quanto riportato dal portale CalcioMercato.com, è quello di Aïssa Mandi, difensore centrale 29enne che milita nel Real Betis. È uno dei titolari fissi della squadra andalusa, ma il suo contratto scadrà a giugno 2021 e, per adesso, non ci sono margini per il suo rinnovo.

Prenderlo a zero significherebbe aggiungere una pedina di qualità nella rosa interista e allargare ancora di più il pacchetto difensivo specialmente se dovesse restare Conte e confermare la difesa a 3. Nato in Francia, ma di nazionalità algerina, è alto 1.84 ed è un prodotto del vivaio del Reims.

Quest’hanno ha già accumulato sette presenze in Liga ed è anche andato a segno in una partita. Il portale TransferMarkt valuta il suo cartellino in 8 milioni di euro. Mandi gioca per la sua nazionale dell’Algeria, per la quale vanta 59 presenze e un goal.