Calciomercato Inter, idea per la corsia mancina: Ramy Bensebaini

L’Inter guarda già al mercato di gennaio. Gli obiettivi saranno sempre gli stessi: cercare occasioni per rinforzare i punti deboli della squadra, con il solito budget limitato. La dirigenza neroazzurra proverà in ogni modo a colmare i vuoti della corsia mancina, dato che ad ora solo Dimarco sta rendendo all’altezza, mente Gosens non sembra essere ancora integrato al 100%.

Il nome più in voga per riforzare la fascia sinistra è quello di Ramy Bensebaini, calciatore algerino e classe 95, attualmente in forza al Borussia Mönchengladbach. Egli sarà in scadenza nell’estate del 2023, il che significa che potrebbe arrivare in estate a “costo zero”, o durante la sessione di calciomercato invernale ad un prezzo molto basso. Il tutto dipenderà se Gosens verrà venduto subito.

L’esterno nord-africano è un vero e proprio goleador del suo ruolo, visto che solo con il club tedesco ha realizzato ben 23 reti in 92 presenze, mentre più esiguo il suo bottino di assist, visto che ne sono solo 7 in attivo. Anche in questa stagione ha iniziato colo botto, poichè in solo 8 presenze in Bundesliga ha timbrato già 4 volte il cartellino.

Il classe ‘95 per peculiarità sposerebbe alla perfezione la proposta di gioco offerta da Simone Inzaghi e accetterebbe di buon grado Milano come prossima destinazione della sua carriera. Inoltre, secondo quanto reso noto da Calciomercato.com, sarebbero avvenuti i primi contatti tra le parti per comprendere l’attuabilità dell’affare. Sullo stesso calciatore algerino sarebbe piombata anche la Juventus, in cerca di un sostituto di Alex Sandro, che lascerà molto probabilmente torino a fine stagione.

Se tale pista non si concretizzasse, ci sarebbe anche il nome di Carlos Augusto, esterno mancino del Monza. Il brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2024 e avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro. Le sue caratteristiche piacerebbero molto a Simone Inzaghi che lo collocherebbe senza problemi nel suo 3-5-2.