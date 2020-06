Calciomercato inter, il Barça tenta il colpo ad effetto: per Lautaro un big e soldi

Continuano le trattative tra Inter e Barcellona per cercare la quadra nella cessione di Lautaro Martinez alla corte di Setién. Con la crisi economica legata al coronavirus che ha investito anche il patinato mondo del calcio è sempre più difficile per i blaugrana racimolare l’intera cifra inerente alla clausola di rescissione dell’argentino. L’unica possibilità per condurre a buon fine la trama di mercato sarà cercare di ridurre l’esborso in denaro facendo appello all’incredibile patrimonio umano del club.

Inter, il Barça offre un top player e soldi per Lautaro

Ecco perché, dopo le non certo stimolanti ipotesi Rakitic e Dembele, arriva dalla Catalogna l’indiscrezione di un passaggio in nerazzurro dell’attaccante uruguayano Luis Suarez. Il pistolero è segnalato da molti sempre più scaraventato in basso nelle gerarchie del tecnico ex Betis e una sua uscita dal club non sarebbe presa con troppa tristezza.

Il Barcellona, si dice, sarebbe pronta ad offrire il suo goleador valutandolo attorno ai 35 milioni, riconoscendo all’Inter una parte in denaro attorno agli 85 milioni di euro. Cifra comunque più che corposa per imbastire un mercato di tutto rispetto e che darebbe la possibilità a Conte di poter contare già su un validissimo giocatore in avanti.

Come chi lo ha preceduto nelle contrattazioni, il nome di Luis Suarez però continua a non ingolosire più di tanto il board manageriale nerazzurro che continuerebbe a chiedere per Lautato Martinez il pagamento dell’intera clausola. Le due squadre, dopo tanto vociare, rischiano entrambe di veder falliti i propri propositi qualora non riuscissero a trovare un punto di incontro.

Inter, la clausola non sarà valida per sempre. Il Barcellona deve sbrigarsi

L’Inter, senza la cessione del suo gioiello più fulgido, dovrebbe ridurre e di molto le proprie pretese sul prossimo calciomercato estivo. Il Barcellona si troverebbe in squadra un attacco sempre più vecchio e logoro. Inoltre è bene tenere a mente che la clausola di Martinez è valida solo fino al prossimo 7 luglio. Dopo quel giorno non è affatto improbabile che per strapparlo all’Inter serviranno ben più di 111 milioni di euro.