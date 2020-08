Calciomercato Inter, il Chelsea libera Emerson: è duello tra Conte e Pirlo

L’Inter potrà presto contare su una freccia in più sulla sinistra dopo la decisione del Chelsea di affondare il colpo per Chilwell del Leicester. Il ventitreenne inglese verosimilmente entro la settimana sarà aggregato alla rosa di Lampard segnando così il destino di Emerson Palmieri che potrà finalmente ritrovare la Serie A grazie all’attenzione sempre viva dei nerazzurri. Conte lo segue da gennaio. La fumata bianca potrebbe arrivare in tempi brevissimi.

Finalmente la telenovela che vede l’Inter sempre sulle tracce di un esterno sinistro potrebbe presto avere la sua conclusione. Il Chelsea, con l’acquisto del “Foxes” Chilwell spiana la strada ad una cessione che sembrava comunque nell’aria da mesi. Lampard, seppur facendo molto affidamento sull’italo-brasiliano Emerson, continuava a sondare le altre di Premier alla ricerca di un sostituto.

Da parte sua lo stesso entourage del giocatore non sembrava troppo preoccupato della chiusura della società sull’esterno ex Roma. Qualora la parentesi inglese si fosse conclusa anzitempo (Emerson ha un contratto con i Blues fino a giugno 2022) non sarebbe certo stato un problema trovare un nuovo team pronto ad accogliere il classe ’94.

Ipotesi ritenuta ancor più fondata da quando Emerson è stato inserito nella lista dei papabili anche dalla Juventus che con la vecchia guida Sarri monitorava proprio l’Azzurro per la sua fascia sinistra. Qualora la cessione di Alex Sandro dovesse decollare, dalle parti di Torino si tornerebbe a parlare con insistenza dell’oriundo anche per la ormai prossima gestione Pirlo. Una suggestione che porterebbe all’ennesimo duello con gli avversari nerazzurri.

L’Inter continua però a tenere sott’occhio anche un altro giocatore dei Blues che, al pari di Emerson, potrebbe ritrovare la Serie A dopo anni in terra d’Albione. Si tratta dell’ex Fiorentina, Marcos Alonso che, proprio come il suo compagno di squadra vede le proprie quotazioni all’interno del club di Abramovich continuare a scendere giorno dopo giorno. I nerazzurri potrebbero mettere a segno una clamorosa doppietta proprio nei confronti dell’ex squadra di Conte. La chiave della buona riuscita dell’operazione sarebbe, in questo caso, da ricercarsi nella cessione a titolo definitivo di Dalbert e Asamoah.