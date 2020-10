Calciomercato Inter, il City all’assalto di Griezmann rilancia l’ipotesi Lautaro al Barça

Il Manchester City ha trovato in Antoine Griezmann il giocatore con cui rilanciare le proprie ambizioni in campo internazionale. Il francese che in catalogna fatica a trovare una collocazione fissa in campo non è sicuro della sua permanenza in blaugrana e spera che le voci provenienti dall’Inghilterra si trasformino presto in una trattativa vera e propria. Il Barcellona di certo non rimarrà con le mani in mano e se davvero dovrà fare a meno del “Petit Diable” non perderà tempo e si lancerà sul mercato per dare a Koeman un valido sostituto.

In una recente intervista il francese triste non ha di certo lesinato accuse al suo allenatore affermando in occasione del match contro la Croazia: “È stata una partita complicata, non bellissima da vedere, non bellissima da giocare, su un terreno in condizioni non buone. Ma abbiamo saputo soffrire, l’importante era vincere e dimostrare la nostra forza. Credo sia stato un bel gol. Mi è arrivato il pallone, l’ho colpito bene e l’ho segnato, sono contento. Deschamps sa dove mettermi in campo e io approfitto della sua fiducia e di quella dei compagni”. Una vera bordata nei confronti di Koeman che rimane scettico del giocatore circa il suo utilizzo con i blaugrana.

Se davvero sarà divorzio, il nome in cima alla lista rimane quello di Lautaro Martinez, da oltre un anno promesso sposo del Barcellona. L’argentino è stato grande protagonista con l’Inter e con la Nazionale albiceleste e vede nel club catalano il sogno che finalmente diventa realtà: giocare col suo amico e capitano Lionel Messi.

L’Inter percepisce con chiarezza i venti di mercato che soffiano sul numero dieci nerazzurro e per ora sembra non voler smentire né confermare le voci che investono “El Toro“. D’altronde la valutazione da quasi 100 milioni di euro è uno scoglio difficile per chiunque da aggirare. Qualora il Barcellona volesse fare sul serio allora i meneghini si potrebbero gettare all’assalto di un altro attaccante per accontentare mister Conte.

I rumor, infatti, vorrebbero l’Inter sulle tracce dell’argentino del Manchester City, Sergio Aguero, chiudendo di fatto il cerchio tra le squadre e gli attaccanti. Un triangolo perfetto che accontenterebbe in un sol colpo club e giocatori.