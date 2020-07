Calciomercato Inter, il Tas fa un assist ai nerazzurri: City su Lautaro

Bloccata ogni trattativa col Barcellona, all’Inter si preparano ad un assalto da parte degli sceicchi del Manchester City sul goleador argentino Lautaro Martinez. L’indiscrezione che lascia tutti con la bocca aperta potrebbe essere ben di più che una voce senza alcun fondamento. La sentenza con cui il TAS di Losanna ha di fatto restituito l’Europa ai ragazzi di Guardiola apre nuovi orizzonti al calciomercato della prossimo estate.

Il City di nuovo in pista per partecipare alle coppe europee dopo la sentenza del tribunale sportivo apre a scenari ancora inesplorati dalle parti di Manchester. Niente esclusione dunque e una squadra da rinforzare per Guardiola e i suoi che ora guardano all’Italia e all’Inter per il colpaccio. Il nome è quello di Lautaro Martinez che, dopo il netto defilamento del Barça, potrebbe trovare casa in Inghilterra diventando l’erede del Kun Aguero.

Le trattative rimangono ancora in forma sostanzialmente primordiale. Parlare di offerta non sarebbe nemmeno lontanamente possibile ma i contatti tra le due dirigenze si sono da giorni decisamente intensificati. Qualcosa bolle in pentola e la situazione non sembra impaurire più di tanto la dirigenza nerazzurra che con la cessione di Lautaro potrebbe mettere a segno una clamorosa plusvalenza.

Marotta ha già teso le orecchie al rumor di mercato ed è pronto ad ascoltare le ragioni degli inglesi. Guardiola Stima molto l’argentino e ne apprezza le qualità tecniche tanto quanto quelle caratteriali. Il giocatore, forse ancora scottato dalla brusca frenata con i catalani, potrebbe dimostrarsi poco propenso al passaggio in Premier. L’idea potrebbe velocemente cambiare a fronte di un contratto difficilmente replicabile in nerazzurro.

Insomma, le condizioni per la buona riuscita dell’affare ci sono tutte. L’Inter, anche se i termini della clausola dell’argentino sono scaduti, riuscirebbe a mettere le mani su una cifra davvero consistente da reinvestire prontamente già in estate. Guardiola avrebbe il suo nuovo bomber con cui ambire alle vette della Premier e della Champions. Lautaro Martinez, infranto il sogno Barça, potrebbe “accontentarsi” dei petrodollari di Mansour e diventare nuova leggenda del City of Manchester Stadium.