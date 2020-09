Calciomercato Inter, in arrivo un colpo “low cost” dal Napoli

Il calciomercato è pieno di sorprese. Dopo il colpo Victor Osimhen, la SSC Napoli è costretta a cedere alcuni dei suoi calciatori per quadrare il bilancio.

Che sarebbe stato un mercato al risparmio, i tifosi del Napoli l’avevano già capito dalle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis di qualche settimana fa, quando il numero uno azzurro aveva rivelato della possibilità di cedere alcuni big importanti, quali Koulibaly e Milik. La mancata qualificazione in Champions League, infatti, pesa come un macigno per le casse della società azzurra, che ora è costretta a cedere alcuni dei suoi migliori calciatori e puntare su nuovi calciatori già presenti in rosa.

Secondo le ultime indiscrezioni, una nuova cessione potrebbe esservi nelle ultime ore, con Fernando Llorente pronto ad approdare all’Inter.

La società nerazzurra, infatti, ha messo nel mirino l’attaccante del Napoli per coprire il ruolo di vice Lukaku. Per l’Inter si tratterebbe di un colpo low cost. Per cederlo, infatti, il Napoli si accontenterebbe anche di un mini indennizzo, una somma simbolica per cedere comunque un calciatore che non rientra nei piani di Rino Gattuso e con un ingaggio importante.