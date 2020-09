Calciomercato Inter, in lista non c’è solo Kanté: Marotta su altri 4 obiettivi per la mediana

L’Inter cerca di completare la rosa in tempo per la chiusura del calciomercato e la registrazione dei partecipanti al campionato e alle coppe. Il clima si fa incandescente per Marotta e soci che da una parte fanno i conti con il sergente di ferro Conte che preme per un altro centrocampista e dall’altra le disponibilità tutt’altro che infinite delle casse nerazzurre. Un motivo abbastanza forte per trovare soluzioni alternative al costoso N’Golo Kanté e alla sua valutazione che sfiora i 50 milioni di euro.

Pare infatti che le cessioni di Skriniar e Brozovic siano al momento bloccate dalla necessità di avere una panchina lunga abbastanza per far fronte ai tanti impegni stagionali. Senza poter contare sui fondi provenienti dalla loro cessione, arrivare a compensare le richieste del Chelsea è un’impresa quasi impossibile. Ecco perché all’orizzonte paiono palesarsi trattative alternative con cui regalare a Conte il suo prossimo uomo a centrocampo.

I nomi con cui sostituire Kanté sono addirittura quattro, ognuno con le sue peculiarità. Il primo è l’italianissimo Manuel Locatelli, ex rossonero e ora faro della mediano del Sassuolo. Il ragazzo, dopo un’adolescenza passata a difendere i colori del Diavolo e un esordio a San Siro con cui ha solo assaggiato la Serie A, ha trovato in Emilia la sua dimensione. Giocate di classe, carisma da vendere e una grande fiducia nelle proprie doti lo proietta nel gotha della nuova nidiata di talentini made in Italy.

Il secondo nome sulla lista di Marotta è Thomas Partey, roccioso mediano dell’Atletico Madrid. Con lui e le sue incredibili doti atletiche l’Inter troverebbe in mezzo al campo un uomo in grado di aiutare la difesa nei momenti di grande pressione avversaria ma anche un ottimo incursore pronto a lanciarsi in contropiede. Il prestito è possibile ma difficilmente i Colchoneros lo lasceranno partire senza un’opzione sulla vendita da almeno 40 milioni di euro.

Ai primi due si aggiungono poi due vecchi pallini di Conte come Corentin Tolisso del Bayern Monaco e Moussa Sissoko del Tottenham. Entrambi in soprannumero nelle rispettive squadre, potrebbero raggiungere Milano a tempo di record. I rapporti sempre eccellenti con Mourinho sembrano avvantaggiare l’arrivo del francese di origini maliane. Anche se i nomi sono tanti, i dirigenti nerazzurri dovranno fare in fretta e dipanare a tempo di record ogni dubbio. Conte vuole il suo mediano. L’Inter vuole ritornare ad alzare trofei dopo un digiuno di oltre un decennio.