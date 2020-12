Calciomercato Inter-Juve, parla l’agente Le Mée: “In estate Martial in Italia!”

Non deve essere stato bello assistere all’eliminazione del suo Manchester United dalla Champions League per Anthony Martial. Il francese, vittima di un piccolo infortunio lo scorso 6 dicembre, non ha potuto far altro che guardare da spettatore il Lipsia spazzare via i Red Devils dalla competizione più prestigiosa del vecchio continente. Eppure forse questo potrebbe non essere il problema maggiore per la formazione di Solskjaer che nella prossima estate potrebbe perdere diverse pedine di una certa importanza. Tra queste proprio l’ex Monaco.

La ormai prossima consegna dei Golden Boy a Torino ha dato l’occasione all’agente Yvan Le Mée di parlare dei prossimi movimenti di mercato. Autore di clamorosi trasferimenti quale quello di Mendy al Real Madrid o di Aubameyang all’Arsenal, il super procuratore ha voluto dire la sua sulle possibilità di mercato che vorrebbero proprio Martial in uscita dalla Premier con destinazione Serie A.

Sibillina, ma non troppo, la frase pronunciata a margine dell’intervista che lo vede protagonista come produttore della serie tv ispirata al calciomercato “Mercato“. Le Mée infatti dichiara: “Per la prossima estate punto su Martial in Italia”. Una esternazione che in pochi minuti è diventata virale e che già fa sognare le tifoserie di almeno un paio di club. Non è certo un mistero che Anthony Martial fosse stato già in passato oggetto del desiderio di Inter e Juventus, anche se poi le ragioni del cuore hanno voluto che rimanesse ancora un altro anno a Manchester.

Intanto Le Mée, come detto, è pronto a sbarcare sul piccolo schermo con la sua serie che racconterà, attraverso la carriera di un giovane primavera della Juventus, i retroscena più impensabili dietro alle trame del calciomercato. Come spiega lui stesso: “La verità è più incredibile della fiction, tant’è che in alcuni casi lo sceneggiatore dovrà essere bravo a mischiare un po’ le carte e ammorbidire i toni. Non si può raccontare proprio tutto quello che succede nel calciomercato, anche perché la gente non ci crederebbe”.

La fiction narrerà le gesta del fenomeno argentino Ruben Maltelli, acquistato dalla Juventus e blindato da una clausola rescissoria da 300 milioni di euro. Riuscirà il sudamericano a coronare il sogno di affermarsi nel mondo del calcio e, perché no, a vincere il Pallone d’Oro? L’attesa tra i tifosi è già alle stelle.