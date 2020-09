Calciomercato Inter, Kolarov non basta: sulla sinistra si punta Marcelo

L’arrivo di Aleksandar Kolarov dalla Roma non ferma la voglia di rinnovamento e di rilancio delle ambizioni di vittoria in casa Inter. L’esterno serbo è un uomo sul quale fare grande affidamento ma la carta di identità parla ormai di quasi 35 primavere sulle spalle e con esse la normale impossibilità di affrontare una intera stagione ai massimi livelli. Ecco quindi spuntare il nome che non ti aspetti sul quale però da tempo vige anche la longa mano della Juventus. Si preannuncia l’ennesimo derby oltre che in campo anche sul mercato. Inter e Juventus si sfideranno per Marcelo.

Il brasiliano fa gola a tante formazioni in giro per l’Europa eppure nessuna finora ha dimostrato tanto interesse quanto le due italiane. Nella Juventus un certo Cristiano Ronaldo spinge per l’approdo in bianconero anche dell’amico fraterno che a Madrid ha costituito l’asse portante della fascia mancina delle merengues. Allo stesso tempo però a Milano Antonio Conte preme per affidare quella porzione di campo all’estro e all’abilità del blanco.

Il salto di qualità era quello a cui mirava da tempo il coach salentino che vorrebbe passare da Asamoah e Biraghi agli esperti ma certamente più talentuosi Kolarov e Marcelo, per l’appunto. Il Real Madrid per ora non sembra troppo interessato alle voci di mercato che però di giorno in giorno parlano di contatti sempre più frequenti con l’Italia.

Il motivo di tanta sicurezza va tutto da ricercare nel faraonico ingaggio che Marcelo percepisce in Spagna, quasi insostenibile per il campionato italiano. Gli oltre otto milioni netti a stagione frenano gli entusiasmi di Marotta e Paratici che però, da qui alla fine della sessione di mercato, proveranno a giocare con i numeri per tentare l’affondo finale.

Il giocatore, dal lontano 2007 in blanco, si direbbe contento di una nuova sfida al di là dei Pirenei. La possibilità di riabbracciare CR7 all’ombra della Mole è motivo di gioia per l’estroso brasiliano. Il suo arrivo però sarebbe dovuto essere anticipato dalla cessione di Alex Sandro e finora, in tal senso, nessun segnale sembra essere arrivato. Molto più facile dunque che l’Inter possa scavalcare i bianconeri nella corsa all’esterno carioca. Il 3 ottobre si avvicina pericolosamente. Per allora tutte le rose dovranno essere completate.