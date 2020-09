Calciomercato Inter, la Juventus si inserisce nella trattativa per Ndombélé

Tanguy Ndombélé è al centro di numerosi rumour di mercato in quest’atipica finestra di calciomercato estiva. In più di un’occasione è stato accostato a varie squadre, tra cui il Barcellona, ma con l’arrivo di Ronald Koeman sulla panchina dei blaugrana, l’interesse dei castalani sembra essersi raffreddato.

José Mourinho, il suo allenatore, ha ultimamente rinnovato la sua fiducia verso di lui, ma nonostante ciò non è detto che non lasci il Tottenham. In questo senso, sono molte le squadre interessate a lui specialmente in Serie A.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, l’Inter ha da giorni manifestato interesse verso il giocatore per via del gradimento del tecnico Antonio Conte. In realtà, con l’arrivo di Arturo Vidal ormai imminente, un altro club come la Juventus potrebbe farsi avanti e scavalcare l’Inter nelle gerarchie.

Il portale Vecchia Signora riporta infatti l’interesse dei bianconeri per le prestazioni del 23enne. Date le difficoltà economiche dei club quest’anno, potrebbe prendere corpo anche l’ipotesi di uno scambio.

Tra i nomi maggiormenti indiziati a entrare in questa trattativa vengono suggeriti Federico Bernardeschi, Douglas Costa e Aaron Ramsey. L’ex Fiorentina è da tempo cercato da vari top club internazionali, Douglas Costa potrebbe fare un passaggio in Premier League, mentre invece Ramsey ci ritornerebbe.