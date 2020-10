Calciomercato Inter, l’agente di Aguero fa l’occhiolino ai nerazzurri: “Aperti ad ogni possibilità”

Continua incessante il lavoro degli scout dell’Inter alla ricerca di nuovi volti da portare alla corte di mister Conte nel prossimo futuro. Sui taccuini di Marotta e Ausilio si affollano nomi più o meno conosciuti dei campionati del Vecchio Continente ma quello che pare auto candidarsi -stando alle parole del suo agente- è davvero uno da far tremare i polsi. Sergio Aguero è pronto ad una nuova avventura e l’Inter potrebbe accoglierlo già a gennaio.

Il trentaduenne argentino, da nove stagioni idolo del Manchester City, potrebbe voler cambiare aria a breve e l’Inter da tempo è nella mente dell’ex genero di Diego Armando Maradona. Le parole dell’agente Hernan Reguera hanno rilanciato l’indiscrezione quando a FCInterNews ha dichiarato: “Siamo aperti a qualunque possibilità. Al momento non abbiamo parlato con nessuno però seguiamo con attenzione tutto quello che potrebbe succedere“.

Parole misurate per non finire in pasto alla dirigenza dei Citizens ma che raccontano di una voglia di nuove esperienze per il “Kun“, quest’anno utilizzato dal contagocce da Pep Guardiola. Per lui solo un’apparizione in Premier e una in Champions (in entrambe con sostituzione annessa) e una fiducia sempre meno solida nei suoi confronti. Insomma, gli ingredienti giusti per un divorzio che si preannuncia imminente.

Il nome di Aguero, inoltre, era stato accostato all’Inter nelle scorse settimane a causa di una super operazione di mercato che porterebbe ad un valzer di punte tra Italia, Spagna e Inghilterra. Bomber tristi che vogliono cambiare aria e club pronti ad accontentarli facendo segnare ottimi profitti.

Il City di Guardiola da tempo ha messo nel mirino Antoine Griezmann, attaccante del Barcellona che in blaugrana non è ancora riuscito a ripetere le fantastiche prestazioni espresse con l’Atletico. Qualora l’affare andasse in porto il Barça si coprirebbe in attacco dando l’assalto al gioiellino di casa Inter, Lautaro Martinez. Il cerchio si chiuderebbe con l’approdo proprio del Kun Aguero in nerazzurro.