Calciomercato Inter, l’agente di Dzeko a Roma: il futuro del bosniaco è in bilico

Edin Dzeko ha ricevuto nelle scorse ore la visita del suo procuratore, Silvano Martina. Un incontro che, nascosto dietro alle spoglie di una visita informale potrebbe celare ben più interessanti sviluppi nella carriera del bomber bosniaco. Il futuro alla Roma è in bilico e sul giocatore iniziano a farsi sempre più pressanti le voci di un clamoroso addio.

A dir la verità, le intenzioni del capitano giallorosso al momento sono quelle di poter continuare – e concludere – la propria carriera a Roma, lì dove ha ormai messo radici e si è stabilito con la sua famiglia. L’arrivo del terzogenito previsto per le prossime settimane rafforzerà ancora di più la volontà del giocatore di non volersi spostare dalla Città Eterna nel breve.

Dunque, perché incontrare proprio adesso, nel momento clou di una stagione il proprio procuratore? Le ragioni potrebbero essere più che altro di ordine burocratico e amministrativo, niente a che vedere con retroscena di mercato. All’orizzonte, infatti, non sarebbero nemmeno previsti summit con la società e Guido Fienga si mantiene per ora a debita distanza dal clan di Dzeko.

La Roma infatti sta affrontando una delle più nere crisi finanziarie del recente passato e andare a scomodare un giocatore con un contratto ancora ben lontano dalla sua conclusione sarebbe un po’ come svegliare il cane che dorme. D’altro canto l’ingente ingaggio del bosniaco pesa ferocemente sul budget giallorosso, ragione sufficiente per guardarsi un po’ attorno alla ricerca di club che lo possano rilevare.

Occasione d’oro per l’Inter che, dopo un brusco stop, potrebbe ritornare in pista su uno dei centravanti più amati da Antonio Conte. La Roma verrebbe esonerata dal pagamento di ulteriori 15 milioni di euro in due anni di stipendio che potrebbero essere impiegati diversamente. Allo stesso tempo i nerazzurri aggregherebbero alla rosa un giocatore d’esperienza e che possa far rifiatare Lukaku quando gli impegni lo renderanno necessario.