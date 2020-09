Calciomercato Inter, lo United ci riprova per Perisic dopo il no di Sancho

Ivan Perisic, dopo un’annata trionfale in Baviera, potrebbe lasciare definitivamente l’Inter per trasferirsi tra le fila del Manchester United. Le difficoltà dei Red Devils riscontrate durante il lungo corteggiamento al talentino Jadon Sancho aprono la strada ad un trasferimento che era nell’aria già durante l’estate scorsa. Conte osserva compiaciuto. Il croato non è mai stato nei suoi progetti e il suo addio porterà nelle casse liquidi da investire immediatamente.

A rilanciare il rumor di mercato ci ha pensato il Telegraph che svela le trame della formazione di Solskjaer purtroppo mortificate dalla controparte giallonera del Borussia Dortmund. Jadon Sancho, prelevato appena diciassettenne dal City per 8 milioni di euro, ha più che decuplicato il proprio valore in Germania e il suo ritorno in Premier appare sempre più difficile.

Secondo il Telegraph infatti “Lo United ha esaminato altre opzioni per rafforzare il proprio attacco e vedrà quali giocatori potrebbero essere sul mercato in prestito. Ivan Perisic, Gareth Bale o Douglas Costa sono profili che possono essere considerati”. Una tripletta di attaccanti esterni che andrà a rinforzare il pacchetto avanzato di Solskjaer completato da Rushford e Martial. Non male per un giocatore come il nerazzurro che a Milano verrebbe considerato come nulla più che una zavorra.

Il nome del croato gira negli ambienti dello United già da diverso tempo. Il primo a puntare i fari sul vicecampione del mondo e fresco vincitore della Champions League era stato José Mourinho nella sua esperienza alla guida dei “Diavoli” di Manchester. Le caratteristiche del giocatore non sono mai passate inosservate da quel momento dalle parti dell’Old Trafford e ora pare che i tempi siano finalmente maturi per l’approdo in Premier.

La strategia da mettere in atto passa attraverso un prestito con diritto di riscatto che però pare non attrarre più di tanto la dirigenza nerazzurra. Dodici mesi fa il Bayern si garantì il giocatore con lo stesso metodo salvo poi sparire al momento di finalizzare l’accordo rispedendo il croato al mittente. Marotta vuole evitare di ritrovarsi di nuovo nelle stesse condizioni tra un anno e chiudere i giochi proponendo un obbligo fissato ad una cifra attorno ai 25 milioni di euro.