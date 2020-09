Calciomercato Inter, Luis Suarez passa l’esame ma non andrà alla Juve: il Pistolero sceglierà l’Inter?

Esame di italiano superato per Luis Suarez che adesso spera di poter ricevere in tempi record lo status di cittadino comunitario. Un passo che avvicina il giocatore del Barcellona all’Italia dopo le recenti diatribe in seno alla società blaugrana. La Juventus lo segue da mesi ma la trattativa ormai alla battute finali con Edin Dzeko potrebbe chiudere all’arrivo dell’uruguayano. L’Inter fiuta l’affare e potrebbe inserirsi in un’operazione che gli regalerebbe un centravanti di livello mondiale.

Suarez è pronto a lasciare il Barcellona e come sua prossima meta ha deciso per l’Italia. La tassazione super conveniente introdotta con il decreto “Crescita” permetterà guadagni superiori ai giocatori che dopo 5 anni all’estero arrivano nel Bel Paese. Uno scudo fiscale ghiottissimo per calciatori e società. Luis Suarez potrebbe essere uno dei prossimi candidati a godere di questi benefici dopo aver passato gli ultimi sei anni in Catalogna.

Se la Juventus ora frena sull’attaccante blaugrana, impegnata com’è a definire l’affare Dzeko, così non è per l’Inter alla ricerca del suo prossimo crack lì davanti. La proprietà, sotto le violente pressioni di Conte, dovrà inevitabilmente intervenire per affiancare a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez almeno un altro giocatore in grado di reggere lo sforzo delle tre competizioni annuali.

Voci sempre più insistenti dalla Spagna parlano di un interesse anche da parte dell’Atletico Madrid ma a parlare della pista italiana ci ha pensato in queste ore “El Mundo Deportivo” , testata sportiva da sempre vicina agli ambienti catalani. Il Barcellona non dovrebbe creare molte resistenze all’uscita del sudamericano. Il contratto in scadenza la prossima estate non verrà rinnovato e questa è l’ultima occasione buona prima il numero nove a parametro zero.

Impossibile capire già da ora i contorni economici della trattativa. I blaugrana vorrebbero incamerare dalla sua cessione almeno una trentina di milioni. Le italiane difficilmente arriveranno a spendere tanto per un giocatore che il prossimo gennaio spegnerà 34 candeline.