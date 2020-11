Calciomercato Inter, Marotta si fionda su Maksimovic a parametro zero

In casa Napoli si pensa già al prossimo mercato invernale, con l’obiettivo della società di provare a vendere tutti quegli esuberi che non rientrano nei piani di Rino Gattuso o sono in scadenza in contratto.

Alcuni calciatori, quali Milik, Maksimovic e Hysaj, hanno il contratto in scadenza il prossimo giugno e, da gennaio, saranno liberi di accordarsi con qualsiasi club a parametro zero.

Uno dei calciatori che è in trattativa con una nuova squadra è il serbo Nikola Maksimovic. Il difensore del Napoli, infatti, potrebbe approdare all’Inter durante la prossima stagione e affermarsi in maglia nerazzurra.

Al momento, infatti, il calciatore non ha trovato l’accordo contrattuale con Aurelio De Laurentiis e, per questo motivo, Beppe Marotta si è fiondato su di lui.

Le richieste del calciatore, un contratto di 4 anni a 2.5 milioni di euro a stagione, possono essere pienamente soddisfatte da parte della dirigenza nerazzura, motivo per il quale Maksimovic presto potrebbe ufficializzare il suo passaggio al club interista.