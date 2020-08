Calciomercato Inter, Messi è vicino ma City e PSG sono avanti

Il cammino pirotecnico dell’Inter in Europa League potrebbe portare in dono un premio davvero unico per Conte e i suoi. Fare il nome di Lionel Messi dalle parti di Viale della Liberazione non è più taboo e se alla fine di tutto dovesse davvero arrivare il trionfo allora toccherà agli Zhang ricompensare alla grande lo sforzo dei nerazzurri.

I malumori di Lionel Messi in quel di Barcellona preoccupano i supporters e i dirigenti blaugrana. La frattura con la società è ormai insanabile nonostante gli ultimi, disperati tentativi del presidente Bartomeu di trattenere il genietto argentino. L’ultima suggestione è quella di riuscire a far cambiare idea alla Pulce garantendo l’arrivo in squadra di Neymar. Un all in che però finirebbe per dissanguare le già carenti possibilità economiche spagnole.

Molto più probabile invece che sia il PSG a tentare il colpaccio e portare Leo nella Ville Lumiere in estate diventando una delle concorrenti più temibili sotto questo aspetto per l’Inter degli Zhang. Mansour ha le possibilità economiche per intavolare una trattativa stellare e Messi potrebbe accettare di far parte di un nuovo tridente delle meraviglie proprio con l’amico Neymar e Kylian Mbappè.

Altra squadra che, a sentire gli ultimi rumor, avrebbe messo nel mirino Lionel Messi sarebbe il Manchester City di Pep Guardiola. Non vi è alcun dubbio che gli anni passati insieme al Bernabeu siano stati per tecnico e giocatore tra i più entusiasmanti e vincenti delle rispettive carriere. Provare l’esperienza della ricchissima Premier League potrebbe stuzzicare non poco il diez blaugrana che si ritroverebbe in squadra anche i compagni di Nazionale, Aguero e Otamendi.

A giocare a favore della svolta nerazzurra nella carriera di Lionel Messi potrebbe giocare la favorevole fiscalità italiana e una sorta di questioni extracalcistiche intentate proprio dal clan del giocatore negli ultimi mesi nella capitale del fashion made in Italy. Si parla, infatti, di un ingresso nel campo della moda proprio da parte della famiglia della Pulce che ultimamente ha stabilito in Milano il proprio campo base col papà Jorge. Zhang Jindong dovrà sostenere un impegno finanziario tremendo ma le chance di una buona riuscita dell’affare rimangono alte.