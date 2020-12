Calciomercato Inter-Milan, si accende il derby per Kaio Jorge il nuovo CR7!

Si anima all’improvviso la corsa al nuovo talento brasiliano Kaio Jorge per Milan e Inter. Una sfida che ci accompagnerà per i prossimi mesi e terrà col fiato sospeso i tifosi dei due club meneghini. Sì, perché qui siamo di fronte al nuovo crack del calcio verdeoro. Un ragazzo che ad appena 18 anni ha catalizzati su di sé gli occhi del mondo e che è da tutti indicato come il nuovo Cristiano Ronaldo.

Il paragone è di quelli che fanno tremare i polsi eppure iniziano ad essere in tanti a rivedere nel classe 2002 le stesse movenze e la stessa fame del fenomeno portoghese. Il Santos, proprietario del cartellino del giovane, sa di avere in squadra un gioiello e la clausola rescissoria da ben 77 milioni per ora è riuscita a tenere a bada le contendenti europee. Eppure c’è chi scommette che le italiane Milan e Inter potrebbero riuscire ad avere gli argomenti giusti per mettere a segno il colpo del decennio, almeno per un paio di motivi.

Il primo è legato alla scadenza del contratto col Santos che, ad oggi, recita dicembre 2021. L’entourage del giocatore e tutti i club che se lo contendono, giocheranno proprio questa carta per acquisirlo senza dover sborsare l’intera clausola di rescissione. Al massimo, a gennaio, potrebbe venire proposto ai brasiliani una sorta di corresponsione forfettaria per la valorizzazione del ragazzo.

Il secondo motivo è legato, più che altro a fattori prettamente tattici. All’Inter, ma soprattutto al Milan, il diciottenne carioca potrebbe ritrovarsi nella formazione titolare molto più facilmente rispetto a Real Madrid, Barcellona e alle inglesi. Un palcoscenico assicurato per far risplendere tutte le sue qualità e lottare per trofei importanti da protagonista.

Intanto in patria soltanto qualche giorno fa Kaio Jorge è risultato fondamentale nel match di Copa Libertadores che ha visto contrapposte, in un infuocato derby, il Santos e il Gremio. Il bomber ha esaltato la platea “alvinegra” segnando il gol del vantaggio con cui i Peixes stavano per imporre la sconfitta ai nerazzurri. Soltanto un rigore al 102′ ha poi fissato il risultato su un deludente 1-1.