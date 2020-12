Calciomercato Inter, Nainggolan ai saluti con destinazione Cagliari

Il momento tutt’altro che semplice dell’Inter non toglie lucidità ai suoi dirigenti che per gennaio hanno già pronto un piano per risollevare il morale della truppa e ridare slancio alle ambizioni di scudetto. Il primo movimento del prossimo calciomercato sarà in uscita e segnerà il definitivo addio di Radja Nainggolan ai nerazzurri. Una cessione scontata ma che segna la vicinanza dei manager col tecnico Conte che non ha mai potuto sopportare troppo il belga.

Avventura finita per Radja Nainggolan all’Inter. Una conclusione che farà discutere soprattutto dopo una stagione da esiliato piuttosto positiva in Sardegna. L’ex Roma lascerà il club già nei primi giorni di gennaio per ritornare tra le fila dei rossoblu isolani. Una scelta di cuore come quella già avvenuta nell’estate 2019 e soprattutto di necessità tanto per l’Inter, quanto per il Cagliari.

Conte ha definitivamente chiuso le porte al giocatore che tra infortuni e oscure motivazione tattiche è sceso in campo in questa stagione in 5 match collezionando la miseria di 45 minuti. Per fortuna c’è ancora qualcuno pronto ad aprirgliele ancora quelle porte. Un presidente che ha creduto in lui anche in passato e che lo vorrebbe di nuovo nel suo club e che risponde al nome di Tommaso Giulini.

In verità Giulini aveva provato già in estate ad imbastire una trattativa per trattenere Nainggolan a Cagliari. Purtroppo a causa dell’alto ingaggio del giocatore e della necessità dell’Inter di non impegnarsi ulteriormente sul mercato in entrata considerato già l’alto numero di colpi chiusi tra luglio e agosto, l’affare saltò scontentando un po’ tutti a dire la verità.

Oggi però le carte in tavola appaiono nuovamente rimescolate. Conte non ha alcun interesse nel belga che, al pari del collega Eriksen, sarà sacrificato in uscita. Il Cagliari si impegnerà a pagare lo stipendio per i rimanenti sei mesi, poi in estate sarà tutta un’altra musica. L’Inter dovrà lasciar andare Nainggolan a prezzo di saldo pur di non vederlo più a libro paga per un altro anno. Il giocatore invece sembra aver trovato con gli isolani la formula giusta con un netto abbassamento delle pretese economiche. Chi sorriderà di sicuro sarà mister Di Francesco. L’esperienza di Roma, anche se solo per un anno, non è stata dimenticata. Con il “Ninja” spera di aprire un grande ciclo calcistico a Cagliari magari contando proprio sulla incredibile voglia di rivalsa del nerazzurro sul suo, ormai prossimo, ex club.