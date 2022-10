Calciomercato Inter, per gennaio in arrivo Miguel Crespo?

Sembra essere passato il brutto periodo di crisi dell’Inter, che gli sono costate già ben 4 sconfitte in campionato: contro Lazio, Milan, Roma e Udinese. I neroazzurri, grazie alla vittoria e il pareggio contro il Barcellona e i successi contro Sassuolo, Fiorentina e Salernitana è tornata a sfoderare ottime prestazioni e dare continuità ai risultati. Basterà una vittoria contro i già eliminati del Viktoria Plzen (che non sta brillando nemmeno in Repubblica Ceca) per ottenere il passaggio del turno in Champions League, mentre ad ora l’Inter rimane a -5 dal Napoli prima in classifica, in attesa della sfida contro la Roma.

Per questo motivo, serviranno dei rinforzi a gennaio per poter continuare a lottare in Europa e per lo sprint in campionato, visto che l’Inter si trova già ad inseguire e sarà vietato sbagliare. Oltre ad un esterno sinistro, secondo diverse fonti giornalistiche, la dirigenza della squadra milanese ha messo gli occhi anche su un centrocampista: Miguel Crespo.

Miguel Crespo, centrocampista portoghese del Fenerbahce è entrato nel mirino dell’Inter. Il giocatore classe 1996 può giocare sia come interno che come trequartista e potrebbe essere il ricambio per Barella. La squadra turca chiede 15 milioni di euro per lasciarlo partire, come riferisce Sport Mediaset. Secondo quanto scrive un portale turco, l’Inter avrebbe mandato anche un’osservatore per valutare il caqlciatore.

Su di lui c’è anche l’interesse dell’Atletico Madrid, e le difficoltà per accaparrarselo non finiscono qui: infatti i “canarini” non vorrebberlo cederlo subito a gennaio; quindi per convincerli si dovrà presentare quanto richiedono e non di meno.

Se sarà un colpo programmato per giugno o da subito per la sessione invernale, dipenderà dai possibili sviluppi di mercato. Ci sono infatti diversi giocatori nerazzurri che potrebbero lasciare la squadra già a gennaio, innescando di fatto una piccola rivoluzione nel reparto centrale: in primis Gagliardi potrebbe salutare Milano, ma attenzione anche ad Asslani. La società intanto continua a muoversi pure per altri ruoli, nonostante l’incertezza societaria.