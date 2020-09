Calciomercato Inter, per il dopo Handanovic spunta il nome clamoroso: Ter Stegen per blindare la porta nerazzurra

Il Barcellona non sta proprio vivendo il suo periodo più fortunato. Se prima il club catalano veniva considerato un vero e proprio asso piglia tutto del calciomercato mondiale, oggi la situazione sembra essersi totalmente capovolta con tanti giocatori pronti a lasciare i blaugrana per trasferirsi all’estero. L’Inter sniffa l’affare e dopo Arturo Vidal potrebbe mettere nel mirino anche un nome a sorpresa.

Il club di Viale della Liberazione è da tempo alla ricerca di un estremo difensore in grado di non far rimpiangere Samir Handanovic, prossimo al ritiro. Una stagione, soltanto un’altra stagione e poi sarà addio. Il portierone sloveno è pronto ad appendere gli scarpini al chiodo, aprendo in seno alla squadra una crisi di non piccole dimensioni. L’apporto del numero uno ex Udinese è stato importantissimo in questi ultimi anni. Trovare qualcuno alla sua altezza non sarà facile ma all’Inter non disperano.

Intanto per il prossimo campionato sarà ancora lui a difendere la porta nerazzurra dagli assalti avversari. il giovane Radu avrà modo e tempo per imparare all’ombra di Samir ma per il futuro il posto è tutto da conquistare e non è detto che il romeno riesca ad impressionare l’esigente Conte.

Ecco perché il club nerazzurro vorrebbe anticipare i tempi e trovare un accordo col Barça per il suo portierone tedesco il cui contratto con i blaugrana terminerà nel 2022. La clausola rescissoria da 180 milioni di euro mette al riparo da ogni possibile scippo ma la situazione diventata ormai rovente in Catalogna e la brutta aria che tira dalle parti del Camp Nou giocherebbe tutta a favore della compagine meneghina.

Dalla Spagna però arrivano voci di un interesse sempre crescente per Ter Stegen anche da parte del Chelsea di Frankie Lampard. Le prestazioni altalenanti di Kepa Arrizabalaga continuano a preoccupare il coach dei Blues che per il futuro spera di poter affidare a mani più esperte il destino del suo team. Il duello tra Inter e Chelsea è pronto ad entrare nel vivo. Il rinnovo del giocatore col Barça è quasi impossibile. La possibilità di monetizzare fortemente dalla sua cessione è un’ipotesi che inizia ad ingolosire anche il patron Bartomeu.