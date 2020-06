Calciomercato Inter, riprende quota l’idea Dzeko: Conte dà l’okay, accordo vicino

L’Inter torna prepotentemente su Edin Dzeko. Il colosso bosniaco della Roma sarebbe l’uomo ideale per caratteristiche e attitudine al team di Conte, da sempre un suo grande supporter. Non è un mistero infatti che sin dal suo approdo in nerazzurro l’ex bandiera della Juventus indicasse proprio nel bomber giallorosso l’uomo ideale come terminale offensivo della sua formazione.

A poco meno di un anno da quel giorno il nome di Dzeko torna a circolare sempre più insistentemente dalle parti della Pinetina in un momento in cui la penuria di attaccanti inizia a farsi sentire. Con Icardi passato ufficialmente al PSG, Lautaro Martinez già promesso sposo del Barcellona e Sanchez che quasi certamente non verrà riscattato dal Manchester United, l’intero peso del reparto offensivo graverà sulle spalle di Romelu Lukaku. E’ il belga infatti l’unico attaccante rimasto in squadra al netto di trattative già concluse o ancora da completare.

Edin Dzeko, nonostante un contratto rinnovato appena un anno fa è il regalo che anche Marotta vorrebbe fare al proprio mister per lanciare l’assalto ai futuri obiettivi. La Roma non sta certo passando il miglior momento della sua storia e liberarsi di un ingaggio così esoso come quello del suo numero nove aiuterebbe a ritrovare un po’ di ossigeno.

Le casse di Pallotta non sono mai state così provate e lo stipendio da 7,5 milioni di euro del bosniaco contribuiscono a rendere molto pesante l’aria che si respira all’ombra del Colosseo. L’Inter rappresenterebbe una ottima soluzione per trasformare un possibile problema in una opportunità per mettere a segno anche una discreta plusvalenza.

Arrivato dal Manchester City attraverso un prestito oneroso da quattro milioni e undici di riscatto, Dzeko è a bilancio per meno di 3 milioni di euro. L’Inter è pronta a mettere sul piatto un’offerta da almeno 10/15 milioni, lontana dai venti promessi l’anno scorso ma comunque abbastanza allettanti da ottenere un sì. L’unico scoglio continua a rimanere l’ingaggio. Il giocatore vorrebbe continuare a percepire lo stesso stipendio garantito nella Capitale. L’Inter, al momento, preme per un piccolo ritocco al ribasso.