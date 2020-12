Calciomercato Inter, serve un innesto in attacco: c’è Origi, garantisce Lukaku

L'esperienza comune in nazionale dei due attaccanti potrebbe rivelarsi la chiave per la buona riuscita dell'operazione

Il mercato di gennaio è sempre più vicino, e la dirigenza dell’Inter comincia già a sondare il terreno per i prossimi acquisti. Una delle esigenze più urgenti è quella di un innesto in attacco che affianchi i titolarissimi Martinez e Lukaku.

La scelta di rafforzare il reparto offensivo sarebbe dettata anche dai frequenti problemi fisici di Sanchez e la scarsa considerazione di cui gode Pinamonti. Ebbene uno dei giocatori più valutati dalla dirigenza nerazzurra, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe Divock Origi, attaccante belga in uscita dal Liverpool.

Proprio ieri contro il West Bromwich il professionista ha collezionato la terza presenza stagionale in Premier ed è alla ricerca di un maggior spazio, infatti i suoi agenti lo avrebbero proposto già a metà Europa.

L’Inter in realtà di spazio non potrebbe garantirgliene molto perché non avendo l’impegno delle coppe europee, e attualmente quelli con più possibilità sarebbero il Wolverhampton, il Newcastle, il Brigton, l’Aston Villa e lo Schalke ’04.

Tuttavia una componente che potrebbe giocare a favore dei nerazzurri sarebbe la sua esperienza in nazionale con Lukaku, che potrebbe risultare la chiave decisiva per puntare sulla volontà dello stesso Origi di voler continuare ad affiancarlo anche in un club.