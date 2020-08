Calciomercato Inter, Skriniar dice addio: il Real Madrid pronto alla super offerta

L’Inter si appresta a cedere il suo centrale difensivo simbolo della rinascita nerazzurra e del nuovo corso sotto la prorompente spinta degli Zhang. L’ex Sampdoria potrebbe presto lasciare la truppa di Conte almeno a sentire le tante voci provenienti dalla spagna che lo vorrebbero prossimo blancos. Marotta si dice ancora contrario ma una super offerta delle merengues potrebbe far cedere anche il più roccioso degli scettici.

L’idea arriva direttamente da Zinadine Zidane che vorrebbe proprio Skriniar quale prossimo totem difensivo del suo Real Madrid. Lo sloveno dovrebbe raccogliere il testimone che tra qualche stagione un altro campione di lungo corso come Sergio Ramos dovrà per forza di cose lasciare ad altri. La logica vorrebbe che il nuovo protagonista della retroguardia blanca sia quel Rafael Varane che da tempo studia proprio il difensore spagnolo ormai trentaquattrenne.

Tuttavia la volontà di Zidane è quella di portare qualcuno in squadra che ricalchi le gesta di Ramos anche in zona offensiva, qualità ancora sconosciuta a Varane. In questo senso avere in squadra un abile ariete come Skriniar pronto a battere a rete in occasione di corner offensivi rappresenterebbe una ottima alternativa al capitano delle Furie Rosse.

Parlare di cifre al momento pare ancora prematuro. Eppure c’è chi si dice pronto a giurare che una prima offerta il Real Madrid l’abbia già consegnata alla dirigenza nerazzurra. Un sondaggio o poco più per testare almeno l’apertura dell’Inter alla trattativa. Sessanta milioni però non sono bastati a scuotere più di tanto l’ambiente meneghino che per il suo difensore vorrebbe almeno una ventina di milioni in più. L’impressione è che la chiusura potrebbe avvenire per una cifra a metà strada tra le due.

Skriniar per il momento non vuole commentare l’interesse di eventuali altri club nei suoi confronti. All’orizzonte infatti c’è una Europa League ancora tutta da giocare e che potrebbe (anche inaspettatamente) riservare ai nerazzurri gran belle soddisfazioni.