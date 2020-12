Calciomercato Inter, Sky lancia la bomba: “Conte voleva Kessié a tutti i costi”

Continuano a saltar fuori indiscrezioni e colpi di scena riguardo ai possibili prossimi acquisti dell’Inter per quanto riguarda il corso della prossima stagione di calciomercato, che si terrà il prossimo mese.

Tuttavia, a volte, a trapelare non sono solo dettagli relativi alle operazioni future, bensì anche a quelle passate, e stavolta il protagonista della vicenda è stato il mister Antonio Conte.

Ebbene, come rivelato da Sky Sport attraverso Sandro Piccinini, Conte avrebbe detto di volere un altro giocatore in mente per la sua Inter, ma come hanno dimostrato i fatti non pare esser stato accontentato.

“Molti dicono che voleva Kantè, un mio caro amico mi ha detto che voleva Kessié a tutti i costi. Un giocatore come Eriksen però, valutato a gennaio 80 milioni e preso a 27, è stato un affare e con questo di impiego getta ombre su di lui”, ha detto Piccinini.

Tuttavia il colpaccio è destinato, molto probabilmente, a restare solo un sogno dato che lo stesso Kessié (che ricordiamo essere in scadenza nel 2022) nelle sue uscite pubbliche ha sempre detto di vedere la maglia rossonera “come una seconda pelle”.