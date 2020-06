Calciomercato Inter, Tonali in arrivo ma Conte spinge per avere in squadra un altro mediano

L’Inter, dopo il passo falso contro il Sassuolo, torna a fare i conti con una formazione che non riesce a soddisfare i dettami di Antonio Conte. L’assenza di Brozovic ha dato spazio a chi, durante la stagione, ha giocato meno ma che continua a faticare ad inserirsi nella trama di gioco del mister salentino. Sensi e Barella sono buoni giocatori, a tratti ottimi se messi nelle migliori condizioni di gioco. Eriksen pare aver digerito questo ruolo ibrido a metà tra la linea mediana del campo e la trequarti. Eppure senza un vero metronomo in mezzo al campo difficilmente il gioco rimane in pugno ai nerazzurri.

Inter, Tonali preme per la cessione

La decisione, quindi, di lanciarsi all’assalto del giovane talento bresciano, Tonali, appare quanto mai azzeccata e opportuna. L’appena ventenne della leonessa sembra davvero l’uomo che potrebbe riportare geometria e tempi di gioco in seno alla formazione. Giovane e ancora tutto da plasmare, il playmaker del Brescia sembra l’uomo perfetto anche per dinamismo e grinta, caratteristiche sempre molto apprezzate da Conte.

Marotta è al lavoro per tentare di ammorbidire l’inflessibile Cellino che continua a chiedere per il suo gioiellino circa 50 milioni di euro. Un po’ troppo per un giocatore che al momento rappresenta esclusivamente una scommessa e che ha disputato a buoni livelli soltanto un campionato di Serie B. La volontà del giocatore di unirsi all’Inter conterà molto ma difficilmente la trattativa si concluderà per meno di 40/45 milioni.

Eppure, nonostante il sì ormai acclarato di Tonali, Conte continua a dirsi insoddisfatto. L’arrivo del bresciano aiuterà di certo, ma rimangono ancora profonde lacune nello scacchiere nerazzurro. Ecco perché il vero obiettivo messo nel mirino da Conte continua ad essere Arturo Vidal, uomo ovunque del centrocampo blaugrana.

Il cileno, già allenato da Conte nella felicissima parentesi juventina, ha un contratto in scadenza a giugno 2021 col Barcellona e potrebbe prendere seriamente in considerazione la possibilità do riabbracciare la A e il suo mister anche all’Inter. Una suggestione totalmente svincolata dal discorso tra i due club su Lautaro Martinez e che potrebbe sbloccarsi velocemente nel caso la volontà del giocatore venisse esplicitata.