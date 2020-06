Calciomercato Inter, trovato il sostituto di Lautaro: Marotta prova a riprendere il suo pupillo

A pochi giorni dal ritorno n campo dopo la sosta forza di oltre tre mesi per gli effetti del coronavirus, è ancora il mercato a farla da padrone in casa Inter. Il lento ma costante e pressante corteggiamento del Barça al suo bomber, Lautaro Martinez obbliga i nerazzurri a setacciare in giro per l’Europa il degno sostituto del Toro. Operazione non semplice ma che forse ha già trovato il giusto obiettivo.

Il nome del nuovo centravanti nerazzurro potrebbe essere una vecchia conoscenza del calcio italiano, un ragazzo che, l’AD Marotta aveva inseguito e in seguito portato in Italia nella passata esperienza alla Juventus. Un goleador che ha lasciato il segno nel cuore dei tifosi e che ha talmente tanto adorato il Bel Paese tanto da aver sposato un’italiana e averci costruito insieme una famiglia. Stiamo parlando dell’ex bianconero, oggi all’Atletico di Madrid, Alvaro Morata.

A rilanciare l’indiscrezione ci ha pensato in queste ore il periodico sportivo “El Mundo Deportivo“, parlando di doppia proposta già fatta pervenire a Londra e Madrid. Il giocatore, infatti è ancora un tesserato del Chelsea anche se attualmente milita con i “Colchoneros” dopo un passaggio in prestito oneroso fino a giugno 2020.

Per riscattare l’intero cartellino, gli spagnoli dovranno mettere sul piatto a fine stagione ben 45 milioni di euro, cifra che al momento si fatica a mettere insieme dalle parti di Madrid. Complice la crisi finanziaria che attanaglia anche la super ricca Liga, Pare proprio che il “Cholo” Simeone dovrà salutare il suo goleador a fine stagione. Ma non tutto il male viene per nuocere.

Situazione che mette in grave imbarazzo lo stesso Chelsea, sicuro che a fine giugno avrebbe messo a segno una facile cessione. Lampard ha già fatto sapere che non sarà Morata l’attaccante su cui vorrà fare affidamento nel prossimo futuro ed è in questo clima di forti tensioni che l’offerta dell’inter avrebbe già fatto breccia nel cuore dei Blues. Nelle idee di Marotta ci sarebbe quella di subentrare all’Atletico nell’affare col Chelsea. Agli spagnoli andrebbe il cartellino di Matias Vecino, vecchio pallino di Diego Pablo Simeone e agli inglesi la rimanente parte di danaro già stipulata a gennaio 2019. I proventi garantiti dalla cessione di Lautaro Martinez al Barcellona saranno dunque destinati all’acquisto del pupillo di Beppe Marotta, uno arrivato proprio nell’estate in cui Conte salutava Torino dopo 4 anni di amore.