Calciomercato Inter, Vidal rimane nel mirino ma spunta un concorrente a sorpresa

Antonio Conte, nonostante le buone prestazioni del suo centrocampo e l’arrivo ormai prossimo di Sandro Tonali, continua a martellare la propria dirigenza per avere subito in rosa Arturo Vidal. Il cileno, infatti, rimane a distanza di anni, il vero pupillo dell’allenatore leccese che farebbe carte false pur di poterlo riabbracciare in nerazzurro. Il giocatore a dir la verità non si è mai voluto troppo esporre a riguardo. Sintomo di un trasferimento ormai imminente oppure di poco interesse?

Eppure da qualche giorno c’è anche un altro club che vorrebbe annoverare il mediano sudamericano tra le proprie fila. L’allontanamento di Sarri e l’arrivo sulla panchina bianconera di Pirlo ha sicuramente fatto impennare le quotazioni del blaugrana anche a Torino per un ritorno di fiamma da romanzo rosa.

Pirlo e Vidal hanno vissuto in bianconero anni indimenticabili, arricchiti da grandi trionfi e anche cocenti delusioni. Eventi che cementano i rapporti e li rendono duraturi. Il neo allenatore bresciano stima molto l’ex compagno e avrebbe fatto il suo nome per rinforzare una linea mediana che l’anno prossimo non potrà fare affidamento sull’esperienza di Pjanic e Khedira. Un reparto, dunque, tutto da ricostruire con Bentancur, Rabiot e il nuovo arrivato Arthur che dovranno velocemente trovare affiatamento e bel gioco.

Sotto questo punto di vista l’arrivo a Torino di un senatore come Vidal regalerebbe immediatamente solidità e carattere ad un reparto forse un po’ troppo “green“. Il giocatore, potendo contare su un tecnico che lo reputa più che fondamentale, potrebbe accettare il ritorno in bianconero lasciando a Conte la più amara delle sorprese.

Eppure non è ancora detta l’ultima parola. Il ritorno di Arturo Vidal in Italia potrebbe ancora prendere la via di Milano qualora Conte riuscisse a tentare il giocatore con un’offerta super e la promessa di renderlo un titolare inamovibile del suo undici. La sfida è lanciata e Juventus e Inter di sicuro non molleranno la presa finché una decisione non verrà presa. Le classiche scintille di ferragosto saranno garantite.