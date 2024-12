Calciomercato: ipotesi scambio tra Napoli e Juve, ma Thiago Motta punta su Zirkzee

Si fa strada un possibile scambio tra Napoli e Juventus che potrebbe portare Giacomo Raspadori in bianconero e Danilo alla corte di Antonio Conte. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’idea non sembrerebbe combaciare con le priorità del tecnico juventino Thiago Motta.

Le preferenze di Thiago Motta

Nonostante l’interesse del direttore sportivo Giuntoli per Raspadori, giocatore che aveva già portato al Napoli, l’allenatore della Juventus sembra avere altre idee per rinforzare il reparto offensivo. Motta, infatti, preferirebbe puntare su Joshua Zirkzee, attaccante che conosce bene per averlo già allenato a Bologna.

Zirkzee, attualmente sotto contratto con Amorim, è finito ai margini del progetto dopo un buon inizio di dicembre, in cui si era messo in evidenza con una doppietta contro l’Everton. Per Motta, l’olandese rappresenterebbe un profilo più adatto al suo stile di gioco e alle necessità della squadra.

Uno scambio ancora tutto da valutare

La trattativa rimane in fase embrionale e l’eventuale scambio tra Napoli e Juventus dovrà tenere conto non solo degli interessi dei club, ma anche delle esigenze tecniche degli allenatori. Per il momento, la preferenza di Thiago Motta per Zirkzee potrebbe complicare l’affare e spingere la Juventus a valutare alternative per rinforzare l’attacco.

Con il mercato aperto, non si escludono sorprese, ma la strategia delle squadre sembra ancora in piena evoluzione.