Calciomercato.it: Juventus, Di Maria spacca i tifosi?

Secondo i colleghi, Angel Di Maria starebbe rischiando di spaccare in due la Juventus

La trattativa per il rinnovo di Di Maria si complica sempre più, con i bianconeri pronti ad eventualmente andare sul mercato per prendere qualcun’altro. A parlare della situazione è calciomercato.it, che ha fatto il punto sulla situazione del rinnovo dell’argentino.

Ecco cosa è stato detto

“La Juventus riflette sul futuro di Angel Di Maria e sulla possibilità di tenerlo ancora una stagione sotto l’ombra della ‘Mole’. I tifosi della ‘Vecchia Signora’, invece, sono spaccati: una parte non vorrebbe privarsi della classe dell’argentino, l’altra non è stata conquistata dalla sua dedizione alla causa bianconera e sarebbe pronta a separarsi.

La possibilità di prolungare il contratto del ‘Fideo’ per un altro anno è uno dei temi che più scalda la tifoseria della Juventus. Sul mio profilo ‘Twitter’ ho chiesto ai tifosi bianconeri se sarebbero felici di avere Angel Di Maria a Torino anche nella prossima stagione: la risposta è stata massiccia e ha portato un verdetto negativo.

Degli oltre 300 commenti, circa il 60% hanno espresso un parere negativo sulla permanenza del ‘Fideo’ in bianconero e vorrebbero che la Juventus ripartisse da altri interpreti. La linea giovani è quella più richiesta dai tifosi, conquistati dalle prestazioni di Fagioli, Miretti e Soulé in questa stagione. L’altro sentimento che spinge molti tifosi ad interrompere il rapporto con Di Maria è quello di volere giocatori più votati alla causa, in questi tempi difficili. Il dato del restante 40%, tuttavia, non va sottovalutato: sono comunque moltissimi i tifosi che vorrebbero avere Di Maria in squadra anche nella prossima stagione. La motivazione comune, in questo caso, è molto semplice: è il calciatore di maggior classe in rosa e questa squadra non può permettersi di perderlo. Di Maria o non Di Maria, questo è il dilemma tra i tifosi della Juventus“.