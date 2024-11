Calciomercato – Juan Jesus: la SSC Napoli ha già deciso per gennaio?

Che Juan Jesus non abbia convinto Antonio Conte è ormai chiaro. Dopo un’intera stagione con la titolarità in tasca, quest’anno la panchina sembra l’unica opzione possibile per difensore centrale che lo scorso anno è stato uno dei protagonisti della retroguardia azzurra.

Con l’arrivo di mister Conte, però, le cose in casa Napoli sono state completamente riviste, soprattutto in base agli obiettivi della squadra che punta a tenere ben saldo il posto in classifica e alla qualificazione in Champions League.

JUAN JESUS – NAPOLI: VIA NEL MERCATO DI GENNAIO?

Stando alle più recenti indiscrezioni, nella prossima sessione di mercato il Napoli valuterà più nomi per la difesa con l’obiettivo di rinforzare ulteriormente il reparto.In quest’ottica, non è da escludere la partenza del brasiliano a partire già dal mese di gennaio per fare spazio a nuove entrate.

La situazione verrà valutata nelle prossime settimane ma ormai sembra l’opzione più vicina, soprattutto se si pensa allo stipendio di circa 1 milione di euro netto percepito dal difensore che può risultare fin troppo oneroso per gli standard di De Laurentiis.

Non è ancora chiaro dove lo porteranno i prossimi mesi, se a vivere una nuova esperienza in Italia o a salutare del tutto il paese per tornare in Brasile.