Calciomercato Juve: Cavani da Allegri? Che scambio con il Manchester United!

Anche se le condizioni finanziarie non parrebbero essere buone – almeno stando a quanto direbbero certi rumor -, il calciomercato della Juventus è in ebollizione.

Dybala non ha convinto fino in fondo, Kulusevski idem. Per non parlare di Morata e Kean. C’è, quindi, la necessità di avere una prima punta di peso, con esperienza internazionale e che già nell’immediato possa dare le garanzie necessarie.

L’identikit è già stato tracciato: si tratta di Edinson Roberto Cavani Gómez, classe ’87 e un pallino da tempo della Vecchia Signora. Probabilmente, mai come in questo periodo, ci sono le condizioni per portarlo alla corte di Allegri.

Cavani sarebbe artefice di uno scambio che porterebbe allo United il centrocampista Arthur, che non ha mai realmente convinto in bianconero, più un conguaglio di 30 milioni. I rapporti tra lo United e la Juventus sono più che buoni, complice anche la cessione che ha riportato Cristiano Ronaldo in Inghilterra.

La domanda sarebbe: dove la Juventus prenderebbe i soldi? Beh, dal risparmio degli ingaggi da parte di quelle riserve che non hanno mai inciso più di tanto in bianconero.

Lo staff dirigenziale, infatti, sta cercando di piazzare in tutti i modi i vari Ramsey, Rabiot, lo stesso Athur, Alex Sandro e perfino Kean (qualora dovesse arrivare davvero Cavani). Sì, magari ricaverebbe poco dalle cessioni, ma il risparmio di ingaggio sarebbe notevolissimo.

Soldi che sarebbero investiti per portare subito Cavani alla Juventus e risolvere, così, quell’annoso problema del goal di cui ha parlato spesso Max Allegri.

Cavani, del resto, non si mai realmente ambientato in Inghilterra, arrivando, a stento, alla doppia cifra lo scorso anno in Premier League. E, quest’anno, è vero che ci sono i quarti di finale di Champions League ma in campionato lo United è molto dietro dalle prime quattro.

Mentre la Juventus, anch’essa comunque con le gare europee da disputare, non è tanto distante dal quarto posto. E, quindi, Cavani ci sta seriamente pensando.

Sarà lui il bomber bianconero che guiderà la rincorsa?