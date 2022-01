Calciomercato Juve, e se il colpaccio fosse Lukaku?

Che Romelu Lukaku sia un calciatore forte lo si sa. Che, però, in passato qualche sua dichiarazione di troppo non sia stata supportata dai fatti anche. E, forse, perfino in questa occasione potrebbe smentirsi.

Di cosa stiamo parlando? Delle parole del belga sul suo approdo alla Juventus. Lui ha sostenuto “mai“, chiedendo perfino scusa ai tifosi dell’Inter. Ebbene, siamo sicuri che sia “mai“?

Perché Lukaku farebbe davvero comodo ai bianconeri che potrebbero prenderlo anche a prezzo di saldo. I rapporti con Tuchel non sono certamente idilliaci e, altrettanto sicuramente, non è mica detto che Lukaku non ci ripensi.

Per i bianconeri sarebbe un affare rigorosamente low cost, al massimo con un prestito con diritto di riscatto. L’attaccante ex Inter avrebbe la possibilità di rilanciarsi e di giocare la Champions League.

Insomma, il profilo ideale. Che a gennaio possa esserci questo trasferimento che, ci scommettiamo, farà tanto discutere?