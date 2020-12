Calciomercato Juve-Napoli, Milik in bianconero a gennaio: De Laurentiis apre alla cessione

La Juventus fa sul serio per Arkadiusz Milik e pur di avere da subito il centravanti polacco è pronta a intavolare una trattativa con il Napoli. Festeggerà il patron azzurro De Laurentiis che non dovrà segnare una dolorosa minusvalenza per l’ex Ajax in scadenza di contratto a giugno.

L’indiscrezione arriva a margine della tremenda debacle dei bianconeri in casa contro la Fiorentina e la sentenza che ha rivoluzionato la classifica ribaltando la decisione del 3-0 a tavolino del match proprio contro i partenopei. La Juventus ha imminente necessità di trovare qualcuno a cui affidare il compito di scardinare le strette maglie delle difese avversarie. Milik, in quest’ottica, potrebbe avere gioco facile anche più di talenti indiscussi come Dybala e Bernardeschi.

Per settimane diversi rumor parlavano di un accordo ormai già trovato tra il club torinese e il bomber polacco. Il giocatore sarebbe andato a scadenza di contratto a giugno e poi si sarebbe aggregato alla Juventus al costo del solo cartellino.

Ipotesi andate in fumo alla luce dei risultati altalenanti della Vecchia Signora in campionato, costretta a rincorrere le due milanesi con un distacco già importante. Milik serve subito. A Pirlo o chi per lui spetterà l’arduo compito di farlo coesistere in campo con Ronaldo in quel tandem che un po’ di tempo fa il portoghese metteva in scena con l’altro corazziere Mandzukic.

La Juventus è pronta ad offrire a De Laurentiis una sorta di buonuscita per il giocatore si circa 15 milioni di euro. Offerta di tutto rispetto ma leggermente più bassa rispetto ai 18 sperati dal potente produttore cinematografico. La differenza, ad ogni modo, potrà essere colmata con l’inserimento di bonus legati alle prestazioni individuali e di club. La fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prime ore del nuovo anno.