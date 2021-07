Calciomercato Juve, Pjanic pronto a decurtarsi lo stipendio. Allegri pronto a varare il doppio play!

Il Barcellona lo aveva già fatto sapere “qualora Pjanic fosse riuscito a mettersi d’accordo con qualsiasi altro club lo avrebbe lasciato libero di andare“. Un assist generosissimo per la Juventus e per il suo nuovo ed ex allenatore Massimiliano Allegri che vedeva proprio nel bosniaco la fonte del gioco bianconero per il suo undici.

La fumata bianca potrebbe arrivare dunque in tempi assai ristretti ma non senza qualche sacrificio da parte dell’ex Roma. Per tornare a vestirsi di bianconero, Miralem Pjanic dovrà rinunciare a buona parte del suo faraonico ingaggio da 6 milioni netti a stagione, vale a dire quasi 7,5 lordi senza contare bonus e premi.

La Juventus ha già fatto sapere che l’intenzione del nuovo management è quello di non superare i 4 milioni netti. Una volontà che non avrà deroghe neppure per il giocatore che negli ultimi anni ha gestito il gioco del torinesi ma che a Barcellona non è mai riuscito ad imporsi come lui si aspettava.

Con il ritorno di Pjanic la Juventus ritroverà in mezzo al campo un uomo duttile che riesce a dettare i tempi e a provare la giocata da lontano ma questo non è tutto ciò che Allegri ha in mente. Infatti nei progetti del coach toscano il suo nuovo centrocampo si avvarrà del doppio playmaker con Bentancur ad affiancare il bosniaco e un incursionista dalla corsa facile e sempre il colpo in canna come Manuel Locatelli.

Pare invece finito il tempo di Ramsey che, soprattutto dopo le parole al veleno pronunciate durante l’europeo, sarà cordialmente invitato alla porta. Un ritorno in Premier è la cosa più naturale ma per ora si parla soltanto di sondaggi e non di affondi. Everton e West Ham le mete più papabili. Toccherà ai rispettivi manager presentare l’offerta giusta.