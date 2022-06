Calciomercato Juventus, si punta a Neymar del PSG: trattativa avviata!

Clamorosa bomba di mercato riguardante il calciomercato della Juventus e Neymar.

Secondo quanto riportato pochi minuti fa dal noto giornalista Luca Momblano, salito alla ribalta delle cronache per essere stato il primo ad aver dato in esclusiva la trattativa che portò Cristiano Ronaldo in bianconero, questa volta la Juventus sarebbe in trattativa per acquistare Neymar dal PSG!

Il giornalista, in particolare, ha affermato che il nuovo direttore sportivo del PSG, Campos, ha proposto Neymar alla Juve, chiarendo come il club parigino sia disponibile al prestito e a contribuire in maniera molto forte sull’ingaggio. Campos avrebbe di persona i dirigenti bianconeri per intavolare la trattativa Neymar.

Ricordiamo, inoltre, che nei giorni scorsi Allegri era stato visto a Montecarlo proprio in compagnia di Campos: si pensava che il dirigente avesse incontrato l’allenatore per offrirgli la panchina parigina, ma alla luce di queste ultime indiscrezioni sembra possibile che i due si siano incontrati, invece, per intavolare la trattativa che vedrebbe il brasiliano vestire la maglia della Juventus.

Neymar-Juve, si può? Ad oggi sembra poco più che una suggestione, ma chissà che nei prossimi giorni non possa concretizzarsi il tutto.