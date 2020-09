Calciomercato Lazio, idea Callejon per rinforzare la rosa?

Un’idea fantasiosa quella che sta circolando negli ultimi giorni. La Lazio potrebbe mettere sotto contratto l’ex Napoli, José Maria Callejon.

A parlarne è la Gazzetta dello Sport. Inizialmente, José non era un obiettivo dei bianco celesti, e allo stesso tempo anche Callejon non ha mai pensato di trasferirsi a Roma. Tutto è cambiato quando Reina ha firmato per la Lazio.

Il procuratore dell’ex portiere di Napoli e Bayern Monaco, Quilon, è lo stesso di Callejon. Tutti sanno poi che Callejon è molto amico di Reina e questo potrebbe essere un punto a favore della Lazio, affinché l’affare possa andare in porto. La società bianco celeste starebbe pensando di offrire un triennale allo spagnolo da due milioni e mezzo, dando così a Simone Inzaghi un valido elemento di grandissima esperienza.

Il solo grande dubbio rimane di natura prettamente tattica. La Lazio infatti gioca con un 3-5-2, e uno come Callejon non sarebbe per nulla facile collocarlo. L’ex Real Madrid, infatti, le cose migliori le ha fatte da ala in un 4-3-3.

Novità ci saranno nei prossimi giorni, anche se ormai, con il campionato iniziato, bisogna pensare più al campo che al mercato.